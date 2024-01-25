Раян Гослінг подякував кіноакадемікам за свою номінацію, але висловив обурення в мережі тим, що ні виконавиця головної ролі, Марго Роббі, ані режисерка Грета Гервіг не отримали відзнаки у відповідних категоріях.

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Раян Гослінг обурений номінаціями Оскар-2024

У своєму повідомленні Раян Гослінг висловив вдячність за можливість бути номінованим поруч з визначними акторами. Він відзначив, що можливість зіграти роль ляльки Кена, це величезна гордість для нього. Утім, попри це актор поскаржився на інші номінації Оскара-2024.

Немає Кена без Барбі, і немає фільму про Барбі без Грети Гервіг і Марго Роббі, двох людей, які найбільше відповідають за створення цього всесвітньо відомого фільму. Жодне визнання не було б можливим без їх таланту, мужності та геніальності. Сказати, що я розчарований тим, що вони не номіновані у відповідних категоріях, було б нічого не сказати,

– заявив Раян Гослінг.

Фільм отримав вісім номінацій на премію Оскар-2024. Однак у жодній із них не відмітили Грету Гервіг та Марго Роббі. У мережі підтримали обурення Гослінга, сказавши, що це несправедливо.

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Це сімейна комедія з філософським підтекстом, що розповідає історію найвідомішої ляльки у світі. Що було б, якби Барбі стала реальною дівчиною, що жила б серед нас?

Вона, занадто неідеальна для ідеального світу Барбіленд, вирушає у невідомість і стикається із суворою реальністю світу людей.

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