Как сообщает People, фильм создали AI-студия Fable и ютубер Gossip Goblin, настоящее имя которого – Зак Лондон.

Это антология из четырех связанных между собой историй, действие которых разворачивается в футуристическом мире Niiro Cradle. Здесь человеческое тело считается почти одноразовым, а сознание можно сохранять, улучшать и буквально превращать в товар.

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В центре истории – вопрос о том, что произойдет, если люди научатся обходить физические ограничения тела и фактически продолжать существование разума.

Сначала мы видим мирные поля и природу, а затем на экране появляются машины, роботы, гигантские технологические системы, разрушения и очень много намеков на то, что бессмертие вновь оказалось не самой лучшей идеей человечества.

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И все это создал ИИ

Главная особенность – фильм позиционируется как полностью AI-generated проект. Создатели хотят показать, что искусственный интеллект уже способен создавать не просто короткие ролики или странные видео с людьми, а полноценное кино для большого экрана.

В США картина выйдет в прокат 4 декабря 2026 года. Фильм получил рейтинг R, так что история будет явно не из тех, где роботы просто помогают людям поливать цветы.

А теперь еще и "Оскар"

У Fable амбиции значительно шире, чем обычный прокат. Студия планирует подать картину на рассмотрение Американской киноакадемии в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм".

В правилах Академии указано, что использование генеративного искусственного интеллекта не помогает и не мешает шансам на номинацию. В то же время жюри будет учитывать, насколько значительным было участие человека в творческом процессе.

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