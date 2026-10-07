Як повідомляє People, фільм створили AI-студія Fable та ютубер Gossip Goblin, справжнє ім’я якого Зак Лондон.

Це антологія з чотирьох пов’язаних історій, дія яких розгортається у футуристичному світі Niiro Cradle. Тут людське тіло вважається майже одноразовим, а свідомість можна зберігати, покращувати й буквально перетворювати на товар.

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У центрі історії – питання, що станеться, якщо люди навчаться обходити фізичні межі тіла й фактично продовжувати існування розуму.

Спочатку бачимо мирні поля й природу, а потім на екрані з’являються машини, роботи, гігантські технологічні системи, руйнування й дуже багато натяків на те, що безсмертя знову виявилося не найкращою ідеєю людства.

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І все це створив ШІ

Головна особливість – фільм позиціюють як повністю AI-generated проєкт. Творці хочуть показати, що штучний інтелект уже здатен створювати не просто короткі ролики чи дивні відео з людьми, а повноцінне кіно для великого екрана.

У США стрічка вийде в прокат 4 грудня 2026 року. Фільм отримав рейтинг R, тож історія буде явно не з тих, де роботи просто допомагають людям поливати квіти.

А тепер ще й "Оскар"

У Fable амбіції значно більші за звичайний прокат. Студія планує подати картину на розгляд Американської кіноакадемії в категорії "Найкращий анімаційний повнометражний фільм".

У правилах Академії зазначено, що використання генеративного штучного інтелекту ані допомагає, ані шкодить шансам на номінацію. Водночас журі враховуватиме, наскільки значною була людська участь у творчому процесі.

Стало відомо, що Джессіка Біл зіграє в новому фільмі про Playboy.