Украина — нация, которая разбирается в любви, – вышел онлайн первый украинский эротический сериал

Эротические тексты украинской литературы получили экранизацию, или визуализацию в виде кино. Однако это произошло не в 2022 году, а еще 27 лет назад. Впервые она была показана в Доме кино, теперь она вышла на украинском стриминге Takflix.

В 1995 году, когда "Остров любви" появился на телеэкранах, то остался без внимания зрителей, ведь это – первый украинский эротический сериал. Он состоит из 10 серий.

Читайте также Миллионы зрители дальше говорят о нем, – Кондал поражен реакцией зрителей на "Дом Дракона"

"Остров любви" – первый украинский эротический сериал

Любопытно, что каждая из 10 серий – это "экранизация произведений классической украинской литературы, от Ольги Кобылянской и Марка Вовчка до Евгения Гуцала и Гната Хоткевича".

Сериал исследует разные проявления любви в украинской культуре и литературе: комические, трагические, иронические и гротескные. Истории в сериале происходят и в XIX веке, и во время Первой мировой войны, и в 1990-е годы, и охватывают широкую географию: от Карпат до Киева и Николаева,

– указано на Takflix.

"Остров любви": смотрите трейлер онлайн 18+

Описание серий без спойлеров

Первая серия – по произведениям Александра Олеся "Остров любви" и "Осень"

Первая серия изображает события Первой мировой войны. Главный герой Жорж перед отправлением на фронт решает пойти на охоту с дедом Омельком. Он просит деда рассказать историю загадочного острова, но ему повсюду считается молодая девушка.



Постер первой серии / Фото Takflix

Бесконечно благодарна за возможность посмотреть этот шедевр киноискусства. Эстетические кадры, актерская работа, операторская работа, хвала постановщику и всей киногруппе. Няня стоит Оскару!,

– написала одна из зрительниц.

Вторая серия – по мотивам произведений Марка Вовчка

Этот эпизод рассказывает об украинской деревне 19 века. Главные герои – юная Наталья Полищук и казак Даниил. Они женятся, но муж всячески пытается контролировать молодую жену.



Постер второй серии / Фото Takflix

Третья серия – по мотивам произведения "Природа" Ольги Кобылянской

В этой серии мы видим образ эмансипированной женщины. Главная героиня Саломея стремится быть самостоятельной, самодостаточной и ни от кого не зависеть.



Постер третьей серии / Фото Takflix

‚Вас может заинтересовать "Девушки" зажили совершенно по-новому, – Цимбалару о сериале, через который ее узнают на улице

Четвертая серия – по мотивам произведений Марка Черемшины

Эта история рассказывает о молодом гуцуле Федусе, который женился на юной вдове.



Постер четвёртой серии / Фото Takflix

Пятая серия – по произведениям Ивана Франко

Главный герой – студент Афанасий – до безумия влюблен в незнакомую женщину – молодую официантку. Он не знает, как ее зовут, но называет "Киценька".



Постер пятой серии / Фото Takflix

Шестая серия – по сюжетам Гната Хоткевича

Этот эпизод рассказывает о пылкой влюбленности старого профессора в новенькую служанку, которую наняла его жена.



Постер шестой серии / Фото Takflix

Седьмая серия – комическая интерпретация новеллы Михаила Коцюбинского "Поединок"

В этой серии мы увидим предательство главной героини Антонины с учителем своей дочери. Он хочет вызвать ее мужа на дуэль, чтобы стать единственной любовью в жизни Антонины.



Постер седьмой серии / Фото Takflix

Если вы пропустили "Королевский фундамент начинает давать трещины": Netflix показал трейлер 5 сезона "Короны"

Восьмая серия – экранизация повестей Владимира Винниченко "Помолвка" и "Рабыни настоящего"

Этот эпизод повествует две истории любви и страсти. В нем поднимаются вопросы украинской ментальности в условиях города того времени, где украиноязычных людей быстро воспринимали как "малороссов".



Постер восьмой серии / Фото Takflix

Девятая серия – по мотивам новеллы Михаила Могилянского

Парень Жорж из первого фильма отправляется на фронт и знакомится с девушкой Полиной. Между ними вспыхивает любовь.



Постер девятой серии / Фото Takflix

Десятая серия – по мотивам произведения Евгения Гуцала

История в этом эпизоде ​​изображает события 1990-х годов. Главных героев ждет круизный корабль, который должен совершить путешествие на тот же остров любви. Этот фильм – комические, трагические, иногда иронические зарисовки историй любви.



Постер десятой серии / Фото Takflix