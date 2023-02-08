"Спасатели ГСЧС и агент Паляниця": на ютубе вышла 2 серия мультсериала "Пес Патрон"
Источник:Patron The Dog
Наконец-то украинские дети дождались второй серии любимого мультсериала о популярном псе Патроне. Она называется "Агент под прикрытием" и оказалась очень шпионско-приключенческой.
В мультсериале пес Патрон имеет вторую кошку Тома, который в жизни работает кототерапевтом. 7 января вышла первая серия под названием "Разрушенный мост". Что показали во второй серии – смотрите ниже.
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Вышла 2 серия мультсериала "Пес Патрон"
В новой серии можно увидеть погоню за пакостными Бубухами, а также специального агента Паляницу! Вас ждет страшная опасность, и очень вовремя дождь, и забавные голуби, так раздражающие Тома.
В отзывах к мультсериалу множество одобрительных комментариев, и не только от украинцев:
- "Мне нравится все в этом шоу! Любовь и поддержка из Австралии. Слава Украине!";
- "Спасибо за субтитры на английском языке, это большая помощь для нас из-за границы. Хороший сериал, жду следующие серии. И спасибо за эту очень важную работу по обеспечению безопасности детей. Слава Украине! Героям слава! Оставайтесь в безопасности!";
- "Ни одного сериала так не жду, как премьеры новых серий о Патроне";
- "Какая класснящая серия. Очень интересная. Спасибо всем, кто работает над созданием этого мультсериала";
- "Ребенок каждый день спрашивал, когда новая серия, и вот наконец этот день настал – завтра будет спрашивать снова, когда новая серия";
- "Спасибо за польские субтитры!".
Мультсериал "Пес Патрон": смотрите 2 серию под названием "Агент под прикрытием"
Что нужно знать об анимации "Пес Патрон"
- Сериал будет интересен для детей в возрасте 6 – 8 лет. Он создан не только с развлекательной целью, но и для того, чтобы научить маленьких украинцев правилам безопасности, которые, к сожалению, актуальны из-за войны.
- Кроме пса Патрона и кота Тома в мультсериале будут появляться и другие герои-животные, ставшие знаменитыми во время полномасштабной войны. Будут описываться будни помощника черниговских саперов, его работа, а также правдивые ситуации из жизни (например, когда Патрон уснул на пресс-конференции).
- Музыку для тизера написал Pianoboy, выбиравший в 2022 году финалистов Нацотбора на Евровидение. Саундтрек создал группу KARTA SVITU.
- К озвучке ролей приобщились знаменитости и блоггеры: Надя Дорофеева, Позитив, Влад Шевченко, Даша Астафьева, Тарас Стадницкий и другие.
- В сериале есть польские и английские субтитры. Серии будут выходить каждый месяц.