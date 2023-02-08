"Спасатели ГСЧС и агент Паляниця": на ютубе вышла 2 серия мультсериала "Пес Патрон"

Наконец-то украинские дети дождались второй серии любимого мультсериала о популярном псе Патроне. Она называется "Агент под прикрытием" и оказалась очень шпионско-приключенческой.

В мультсериале пес Патрон имеет вторую кошку Тома, который в жизни работает кототерапевтом. 7 января вышла первая серия под названием "Разрушенный мост". Что показали во второй серии – смотрите ниже.

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Вышла 2 серия мультсериала "Пес Патрон"

В новой серии можно увидеть погоню за пакостными Бубухами, а также специального агента Паляницу! Вас ждет страшная опасность, и очень вовремя дождь, и забавные голуби, так раздражающие Тома.

В отзывах к мультсериалу множество одобрительных комментариев, и не только от украинцев:

"Мне нравится все в этом шоу! Любовь и поддержка из Австралии. Слава Украине!";

"Спасибо за субтитры на английском языке, это большая помощь для нас из-за границы. Хороший сериал, жду следующие серии. И спасибо за эту очень важную работу по обеспечению безопасности детей. Слава Украине! Героям слава! Оставайтесь в безопасности!";

"Ни одного сериала так не жду, как премьеры новых серий о Патроне";

"Какая класснящая серия. Очень интересная. Спасибо всем, кто работает над созданием этого мультсериала";

"Ребенок каждый день спрашивал, когда новая серия, и вот наконец этот день настал – завтра будет спрашивать снова, когда новая серия";

"Спасибо за польские субтитры!".

Мультсериал "Пес Патрон": смотрите 2 серию под названием "Агент под прикрытием"

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