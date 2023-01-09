Еще до Нового года в сети появился тизер в мультсериал о легендарном пса-сапере из ГПСУ Патрона. 7 января вышла первая серия под названием "Разрушенный мост".

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Первая серия мультсериала о псе Патроне

В мультсериале пес Патрон имеет вторую кошку Тома, который в жизни работает кототерапевтом. В первой серии четырехлапый сапер рассказывает ему о своем рабочем дне.

Он получил информацию о разрушенном городе, но заподозрил опасность. В эпизоде рассказывают, как Патрон справится с этой ситуацией, а также в серии появится еще один герой – господин Короп.

Первая серия сериала "Пес Патрон": смотрите видео онлайн

В отзывах к мультсериалу множество одобрительных комментариев, и не только украинцев. Многие делятся, что сериал также интересен взрослым, потому что помогает учить украинский язык:

"Я очень рад, что украинцы, несмотря на войну, продолжают оставаться людьми: поют песни, снимают мультфильмы и тому подобное. Это очень круто";

"Я в восторге от этой истории. Я сама недавно начала изучать украинский и благодаря ему научусь еще больше. Спасибо! Объятия из Польши";

"Очень приятно видеть, что даже в такие тяжелые времена украинцы продолжают развивать анимационную индустрию! Меня, как мультипликатора, это радует. Все с нетерпением ждем следующих серий, это действительно имеет потенциал! Успехов";

"Отличная возможность научить детей не только в Украине, но и других странах в мире с похожей ситуацией";

"Пес Патрон очень смел и умен! Он знает и говорит много правильных вещей! Но знает, как правильно побороть злые бубухи".

Что еще известно о мультсериале

Мультик называется "Пес Патрон". В нем собака-сапер, как и в жизни, будет искать взрывоопасные предметы. Но для детей такие вещи будут называть "бубухонебезпечними". Сериал будет интересен для детей в возрасте 6 – 8 лет. Он создан не только с развлекательной целью, но и для того, чтобы научить маленьких украинцев правилам безопасности, которые, к сожалению, актуальны из-за войны.

Кроме пса Патрона и кота Тома в мультсериале будут появляться и другие герои-животные, ставшие знаменитыми во время полномасштабной войны. Будут описываться будни помощника черниговских саперов, его работа, а также правдивые ситуации из жизни (например, когда Патрон уснул на пресс-конференции).

Музыку для тизера написал Pianoboy, выбиравший в 2022 году финалистов Нацотбора на Евровидение. Саундтрек создал группу KARTA SVITU.

К озвучке ролей приобщились знаменитости и блоггеры: Надя Дорофеева, Позитив, Влад Шевченко, Даша Астафьева, Тарас Стадницкий и другие.

В сериале есть польские и английские субтитры. Серии будут выходить каждый месяц.