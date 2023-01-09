Ще до Нового року в мережі з'явився тизер до мультсеріалу про легендарного пса-сапера з ДПСУ Патрона. 7 січня вийшла перша серія під назвою "Зруйнований міст".

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Перша серія мультсеріалу про пса Патрона

У мультсеріалі пес Патрон має друга – котика Тома, який у житті працює кототерапевтом. У першій серії чотирилапий сапер розповідає йому про свій робочий день.

Він отримав інформацію про зруйнований міст, але запідозрив небезпеку. В епізоді розповідають, як Патрон впорається з цією ситуацією, а також у серії з'явиться ще один герой – пан Короп.

Перша серія серіалу "Пес Патрон": дивіться відео онлайн

У відгуках до мультсеріалу безліч схвальних коментарів, і не лише від українців. Багато хто ділиться, що серіал також цікавий для дорослих, бо допомагає вчити українську мову:

"Я дуже радий, що українці, незважаючи на війну, продовжують залишатися людьми: співають пісні, знімають мультфільми тощо. Це дуже круто";

"Я в захопленні від цієї історії. Я сама нещодавно почала вивчати українську і завдяки їй навчуся ще більше. Дякую! Обійми з Польщі";

"Дуже приємно бачити, що навіть в такі важки часи українці продовжують розвивати анімаційну індустрію! Мене, як мультиплікатора, це тішить. Всі з нетерпінням чекаємо на наступні серії, це дійсно має потенціал! Успіхів";

"Чудова можливість навчити дітей не лише в Україні, але й інших країнах у світі зі схожою ситуацією";

"Пес Патрон дуже сміливий та розумний! Він знає і говорить багато правильних речей! Та знає, як правильно побороти злі бубухи".

Що ще відомо про мультсеріал

Мультик має назву "Пес Патрон". У ньому собака-сапер, як і в житті, шукатиме вибухонебезпечні предмети. Та для дітей такі речі називатимуть "бубухонебезпечними". Серіал буде цікавим для дітлахів віком 6 – 8 років. Він створений не тільки з розважальною метою, але й для того, щоб навчити маленьких українців правилам безпеки, що, на жаль, актуальні через війну.

Окрім пса Патрона та кота Тома в мультсеріалі з'являтимуться й інші герої-тваринки, які стали знаменитими під час повномасштабної війни. Описуватимуться будні помічника чернігівських саперів, його робота, а також правдиві ситуації з життя (наприклад, коли Патрон заснув на пресконференції).

Музику для тизера написав Pianoboy, який у 2022 році обирав фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Саундтрек створив гурт KARTA SVITU.

До озвучки ролей долучилися знаменитості та блогери: Надя Дорофєєва, Позитив, Влад Шевченко, Даша Астаф'єва, Тарас Стадницький та інші.

У серіалу є польські та англійські субтитри. Серії виходитимуть кожного місяця.