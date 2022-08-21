Отзывы на "Песочного человека": почему вам понравится сериал-экранизация комиксов Нила Геймана

Премьера фэнтезийного сериала "Песочный человек" состоялась 5 августа 2022 года. За это время экранизация комиксов Нила Геймана возглавила рейтинг самых популярных новинок Netflix.

Редакция Кино 24 собрала несколько отзывов, чтобы убедиться, что "Песочный человек" действительно стоит внимания. К тому же это самый популярный сериал августа в Украине.

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"Песочный человек" – сюжет и каст сериала

Сериал The Sandman является экранизацией одноименной серии комиксов, созданных по сценарию Нила Геймана. По сюжету в 1916 году Морфей, Повелитель Снов, попадает в плен к колдуну и оккультисту Родерику Берджессу. В 2021 году он вырывается на свободу, хочет вернуть себе царство Снов и сделать там порядок.

Проведя много лет в неволе, Король Снов Морфей отправляется в путешествие по мирам, чтобы найти то, что у него украли, и вернуть свою силу,

– говорится в официальном синопсисе Netflix.

Продюсерами экранизации стали сам Гейман вместе с Дэвидом Гоером. Главную роль в фантастическом сериале от Netflix исполнил Том Старридж. Среди других актеров: Бойд Голбрук, Пэттон Освальт, Кирби Гавелл-Баптист, Дженна Коулман, Мейсон Александр Парк, Донна Престон и другие.



Том Старридж в сериале / Скриншот из сериала

Отзывы на сериал

В сети отмечают, что сериал поразил немало украинцев. Отмечают его сценарий, который "помогает создать целостную картинку мира Марень даже для тех, кто оригинальный комикс не читал". Впечатляет также и атмосфера сериала: "Местами просто хочется останавливать серию и любоваться кадром".

Словом, советую хотя бы попытаться взглянуть! В последнее время у Netflx не так много чего действительно фирменного. Напоследок скажу, в сериале очень много отношений ЛГБТ+,

– отмечают украинцы в сети.

Интересно, что сам Нил Гейман пытался экранизировать "Песочного человека" с 1991 года. "Это один из тех сериалов, о которых говорят "наконец-то дождались", – отмечает другой поклонник творчества Нила Геймана. "Он прекрасен. Это шедевр. Один из лучших в истории. И это не преувеличение", – дополняет он.

Оценки критиков и западных медиа

Сериал имеет первый сезон, 10 серий и два бонусных эпизода. Рейтинг Rotten Tomatoes – 86% от критиков, 84% от зрителей, а оценка рейтинг IMDb – 7,8.

Что пишут критики? Критики сериал встретили положительно и оценили достаточно неплохо. Polygon хвалит сюжет, который называет удачным и близким к оригиналу. The Guardian хорошо отозвался об актерском составе сериала и отмечает профессиональную игру актеров, которым пришлось действительно воспроизвести сложный материал.

Больше отзывов:

"С одной стороны, это фантастическая приключенческая история, с другой – философское размышление о понятии мечты, лжи, надежды и судьбы";

"Он, безусловно, нуждается в большем количестве сезонов, "Песочный человек" – это то, из чего сделаны мечты";

"Увлекает с самого начала. Он подвижный, порой игривый и, безусловно, грандиозный";

"Если вы продержитесь хотя бы до пятого эпизода, будете действительно поражены".

Обзор серий от Netflix

Дальше будут спойлеры!

Эпизод 1. "Сон праведника"

В поисках бежавшего в Явосвит кошмара Морфей становится жертвой Родерика Берджесса, оккультиста, который хочет вызвать и заключить в тюрьму Смерть.

Эпизод 2. "Несовершенные хозяева"

Морфей начинает поиск своих объектов силы — песка, рубина и шлема. Сначала он посещает двух печальных братьев.

Эпизод 3. "Мечтай обо мне"

Морфей выслеживает последнего человека, завладевшего его песком, и неожиданно извлекает урок из человечности. Этель навещает своего сына.

Эпизод 4. "Надежда в аду"

Зацепка, указывающая на местонахождение шлема, заставляет Морфея искать встречи с Люцифером. Джон озадачен, но ему на помощь приходит добрая самарянка.

Эпизод 5. "24/7"

Джон наблюдает за поведением людей в забегаловке и устрашающим способом испытывает на практике свою теорию о правде и лжи. Морфей увлечен врасплох.

Эпизод 6. "Шелест ее крыльев"

Морфей опустошен. Он сопровождает свою неутомимую старшую сестру, а та дает ему совет и напоминает о старом знакомом.

Эпизод 7. "Кукольный дом"

Люсьена приносит Морфею тревожное известие. Роуз Уокер отправляется на поиски семьи. Почитатели Коринтянина разрабатывают план, чтобы привлечь его внимание.

Эпизод 8. "Фальшивая семья"

Когда Морфей приближается к одному из своих пропавших творений, Роуз прилагает еще больше усилий, чтобы найти своего брата, и невольно воплощает в реальность сон своей подруги.

Эпизод 9. "Коллекционеры"

В Марэне происходят необъяснимые возмущения. Роуз отправляется в путешествие с новым другом, Коринтянин и его гость прибывают на жуткие сборы.

Эпизод 10. "Потерянные сердца"

Когда вихрь снов становится мощнее, а стены между мирами слабеют, Роуз должен сделать сложный выбор. Между Морфеем и Коринфянином вспыхивает конфликт.

Эпизод 11. "Сон о тысяче кошек / Каллиопа"

Сборник историй из двух частей о сиамской кошке, которая видит сны о новом мире, и писателя, которому необходимо найти вдохновение, а также их встречи с Морфеем.

Сериал продублирован на украинском на Netflix . Приятного просмотра!

Экранизация комиксов Нила Геймана "Песочный человек": смотрите трейлер