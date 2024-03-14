Нет предела цинизму: российский актер, который снимался в Украине, сыграл в сериале об оккупации Крыма

Российские пропагандисты выпустили новый сериал под названием "10 дней до весны", который стал еще одним доказательством цинизма России на фоне мирового кинематографа. В частности из-за того, что главные роли играют звезды, которые недавно имели связи с Украиной, снимались в фильмах с украинскими коллегами и получали за это большие гонорары.

Одним из актеров, согласившимся сыграть в пропагандистском сериале, стал Петр Рыков, известный своими ролями в украинских фильмах. Недавно он получал гонорары за работу на украинских съемках, но теперь он поддерживает войну России против Украины и путинский режим.

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Пропагандистский сериал "10 дней до весны" собрал актеров, которые снимались до 2021 года в Украине

Среди актерского состава российской киноленты обнаружили Петра Рыкова. Актер ранее не только работал в Украине, но и проживал. Он известен украинскому зрителю благодаря ролям в фильмах и сериалах, таких как "Мамочки" (2015), "Успеть все исправить" (2020), "Против течения" (2020), "Верная подруга" (2020), "Ничто не случается дважды" (2020), "Семейный портрет" (2021), "Любовь матери" (2021). В сериале об оккупации Крыма сыграл одну из главных ролей – московского хирурга, по имени Андрей.



Публикация Алины Доротюк / Скриншот

Кроме этого в российском сериале также снялись:

Анна Попова – актриса, которая снималась в лентах "Стань моей тенью" (2020) и "Сильная женщина" (2020). В новом российском сериале также получила главную роль. Ее персонажа зовут Даша;

– актриса, которая снималась в лентах "Стань моей тенью" (2020) и "Сильная женщина" (2020). В новом российском сериале также получила главную роль. Ее персонажа зовут Даша; Александр Голубев , известный по участию в фильме "Улыбнись, когда плачут звезды" (2010), сыграл роль Николая в фильме "10 дней до весны". В этом фильме он исполнил образ заместителя командира симферопольского "Беркута" и брата Андрея.

, известный по участию в фильме "Улыбнись, когда плачут звезды" (2010), сыграл роль Николая в фильме "10 дней до весны". В этом фильме он исполнил образ заместителя командира симферопольского "Беркута" и брата Андрея. Карина Андоленко, известная по участию в фильме "Миллионер" (2012), получила главную роль в пропагандистском сериале о Крыме. Актриса, родившаяся в Харькове, сыграла героиню под именем Наташа.

"10 дней до весны": о чем новая пропагандистская лента

Это история о семье Жилиных, представленную в жанрах драмы и детектива. Авторы сделали главными героями командира симферопольского "Беркута", московского хирурга и их сестру-преподавательницу симферопольской гимназии. Родственники собрались на полуострове, чтобы решить вопрос наследства семейного дома, но столкнулись с так называемым "референдумом".

Сериал получил высокие рейтинги среди российских зрителей (8,9 из 10). И неудивительно, России не привыкать к тому, чтобы потреблять ту "правду", которую им диктует телевидение. Даже не просматривая ни одной серии, можно понять, что основная идея сериала – критика украинского выбора в пользу проевропейского пути.

Съемки актеров, посещавших Украину и знакомых с украинской культурой, в подобных сериалах только усиливают пропагандистское влияние Кремля на мышление российской аудитории.