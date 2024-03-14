Одним з акторів, що погодився зіграти у пропагандистському серіалі, став Петро Риков, відомий своїми ролями в українських фільмах. Недавно він отримував гонорари за роботу на українських зйомках, але тепер він підтримує війну Росії проти України та путінський режим.

Рекомендуємо Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом

Пропагандистський серіал "10 днів до весни" зібрав акторів, які знімалися до 2021 року в Україні

Серед акторського складу російської кінострічки виявили Петра Рикова. Актор раніше не лише працював в Україні, а й проживав. Він є відомий українському глядачеві завдяки ролям у фільмах та серіалах, таких як "Матусі" (2015), "Встигнути все виправити" (2020), "Проти течії" (2020), "Вірна подруга" (2020), "Ніщо не трапляється двічі" (2020), "Сімейний портрет" (2021), "Любов матері" (2021). У серіалі про окупацію Криму зіграв одну з головних ролей – московського хірурга, на ім'я Андрій.



Публікація Аліни Доротюк / Скриншот

Окрім цього в російському серіалі також знялись:

Анна Попова – акторку, яка знімалася у стрічках "Стань моєю тінню" (2020) та "Сильна жінка" (2020). У новому російському серіалі також отримала головну роль. Її персонажа звуть Даша;

– акторку, яка знімалася у стрічках "Стань моєю тінню" (2020) та "Сильна жінка" (2020). У новому російському серіалі також отримала головну роль. Її персонажа звуть Даша; Олександр Голубєв , відомий за участю у фільмі "Усміхнись, коли плачуть зірки" (2010), зіграв роль Миколи у стрічці "10 днів до весни". У цьому фільмі він виконав образ заступника командира сімферопольського "Беркуту" і брата Андрія.

, відомий за участю у фільмі "Усміхнись, коли плачуть зірки" (2010), зіграв роль Миколи у стрічці "10 днів до весни". У цьому фільмі він виконав образ заступника командира сімферопольського "Беркуту" і брата Андрія. Карина Андоленко, відома за участю у фільмі "Мільйонер" (2012), отримала головну роль у пропагандистському серіалі про Крим. Актриса, яка народилася в Харкові, зіграла героїню під іменем Наташа.

"10 днів до весни": про що нова пропагандистська стрічка

Це історія про сім'ю Жиліних, представлену у жанрах драми та детективу. Автори зробили головними героями командира сімферопольського "Беркута", московського хірурга та їхню сестру-викладачку сімферопольської гімназії. Родичі зібралися на півострові, щоб розв'язати питання спадщини родинного будинку, але стикнулися з так званим "референдумом".

Серіал здобув високі рейтинги серед російських глядачів (8,9 з 10). І не дивно, Росії не привикати до того, аби споживати ту "правду", яку їм диктує телебачення. Навіть не переглядаючи жодної серії, можна зрозуміти, що основна ідея серіалу – критика українського вибору на користь проєвропейського шляху.

Зйомки акторів, що відвідували Україну та знайомі з українською культурою, у подібних серіалах лише посилюють пропагандистський вплив Кремля на мислення російської аудиторії.