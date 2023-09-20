История самой популярной горор-франшизы "Пила": почему мир "Конструктора" стал культовым

28 сентября в украинский прокат выходит десятая часть "Пилы" – самой успешной серии горор-триллеров в истории мирового кино. Картина станет сюрпризом для всех фанатов первых фильмов франшизы, потому что вернется к началу – экспериментов злого гения Джона Крамера, который лучше известен по прозвищу "Конструктор".

Первый фильм серии "Пила" вышел еще в 2004 году и навсегда сменил сразу два жанра: триллера и горора. Сама концепция картины была признана критиками и зрителями уникальной и сразу стала культовой.

Смотрите также Для самых преданных поклонников: 5 лучших футбольных фильмов

Какова была история "Пилы" за эти почти 20 лет и почему именно эти фильмы не теряют актуальности и успеха из-за столько времени? Узнайте дальше!

О чем ленты из вселенной "Пилы"

Создателем и главным персонажем "Пилы" является Джон Крамер – жестокий и очень умный психопат, который все-таки имеет благородную (в его понимании) цель – наказывать все виды подонков – убийц, насильников, упорных мошенников и т.д. Но убивать просто так он не желает. Он устраивает очень причудливые и крайне жестокие игры и ловушки, преодолев которые можно выбраться из беды и избежать смерти.

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с. Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

Дело в том, что Крамер, взявший себе имя Конструктор умирает от рака и хочет жестоко проучить тех, кто пренебрегает своей жизнью, портит или отнимает его у других. Он имеет свою собственную философию, которая отзывается в темной стороне сознания каждого зрителя, поэтому "Пила" – культовая и легендарная. Это настоящая система ценностей, которая держит зрителя в напряжении и шокирует невероятными ловушками и кровавыми играми вот уже в 10 лентах.

Кто и как создал "Пилу"

Многомиллиардная франшиза началась с 10-минутной короткометражки 2003 года, которая стоила несколько долларов. Тогда зрителям предлагается история медбрата, которого похищают в конце рабочего дня, отвозят в страшную комнату и одевают на голову зловещее рвущее устройство. А для того, чтобы спастись, парень должен убить другого человека, достав ключ у него из живота. К тому же сделать это нужно быстро, потому что в определенный момент включается таймер…

Кадр из фильма "Пила" / ADASTRA CINEMA

Эту историю режиссер Джеймс Ван и сценарист Ли Воннелл хотели предложить другим студиям. Откликнулась Lionsgate, предложившая новичкам самостоятельно поставить картину. Но бюджет компания выделяла мизерный – 1,2 миллиона долларов.

Картину поставили за короткое время в настоящих локациях заброшенного склада. А ради экономии в фильме даже снимались авторы и члены съемочной бригады.

Культовая кукла "Конструктора" также появилась в ленте из-за экономии бюджета. Самого ужасного маньяка играл малоизвестный актер Тобин Белл, появившийся в кадре в конце фильма на пару минут в целях той же экономии.

Но Белл, казалось бы на закате жизни и карьеры получил свой главный шанс. Его игра была настолько увлекательной и жуткой, что он снискал славу одного из лучших актеров жанра в истории, и конечно заработал миллионы.

"Пила" 2004: смотрите трейлер первой ленты

В его успех не верил никто. Студия хотела сразу выпустить картину на носителях, но перед этим совершила презентацию на фестивале независимого кино Sundense, где она произвела настоящий фурор. Затем было принято историческое решение о выпуске ленты в широкий прокат. Картина вышла на экраны накануне Хэллоуина в 2004 году и за первые выходные собрала более 18 миллионов долларов, хотя конкурировать пришлось с американским римейком "Проклятие" и биографическим фильмом о Рэе Чарльзе.

Всего первая "Пила" только в первом прокате собрала 102 миллиона долларов, а на носителях еще больше. Именно эта франшиза запустила карьеру режиссера Джеймса Вана, позже ставшего самым кассовым представителем жанра ужасов в истории. Он создатель франшиз "Заклятие" и "Астрал", которые собрали в мировом прокате несколько миллиардов долларов.

Интересно Крупнейшие гонорары актеров: сколько зарабатывают в мире Голливуда

Как развивался мир "Пилы"

Конечно, вторая лента была неизбежна. Именно в сиквеле раскрываются герои из первого фильма: Джон Крамер и Аманда Янг (Шоуни Смит). И именно эта картина во многом задала тон будущему франшизе.

Основное действие поделено на две сюжетные линии. В первый полицейский Эрик Мэтьюз (Донни Уолберг – старший брат Марка Уолберга) в поисках своего сына Дэниела (Эрик Кнудсен) приходит со спецотрядом в логово "Конструктора". В настоящее время мониторы транслируют очередную игру. Дэниел, Аманда и еще несколько незнакомцев должны пройти через серию смертельных ловушек.

"Пила" 2005: смотрите трейлер второй ленты

Действие и производство во второй части выглядят более масштабными: здесь больше героев и декорации выглядят интереснее. Хотя бюджет сиквела составлял небольшие 4 миллиона долларов (что все же почти в 4 раза больше первой части). Но все равно это камерная атмосферная картина, отснятая менее чем за месяц. В прокате картина собрала около 150 миллионов.

Третья часть стала более сентиментальной, а ее сюжет во многом отслеживал динамику странных, но подлинных отношений между "Конструктором" Джоном Крамером и его помощницей и партнершей Амандой Янг.

"Пила" 2006: смотрите трейлер третьей ленты

С четвертой частью создатели начали эксплуатировать тему насилия и жестоких игр и ловушек, превратив историю в кровавый аттракцион, собиравший миллионы зрителей по всей планете.

Одним из главных героев ленты стал детектив Марк Гоффман в исполнении Костаса Мэндилора, ставшего подражателем Крамеру. К нему присоединился доктор Лоуренс Гордон (Кэрри Елвес), который сам когда-то являлся жертвой "Конструктора", но затем и сам к нему присоединился. Таким же подражателем маньяка стал и Логан Нельсон (Мэтт Пассмор) и еще несколько интересных персонажей.

Последней лентой серии "Пила" и концом истории "Конструктора" должна была быть "Пила 3D", но в 2017 году вышла восьмая часть ленты "старой Вселенной Пилы", которая хоть и была успешной в прокате, не очень понравилась зрителям и критикам.

Попыткой перезапуска франшизы стала Пила. Спираль, в которой полностью изменились персонажи, место действия и общий тон. Лента снова стала хитом, но народной любви не получила.

К слову Я понимаю своих снявшихся коллег – Цымбалюк прокомментировал скандал вокруг "Юрика"

"Пила Х": возвращение к основам и всему лучшему во франшизе

Действие фильма происходит между событиями, показанными в фильмах "Пила: Игра на выживание" и "Пила 2". Смертельно больной Джон Крамер уезжает в Мексику, чтобы получить рискованное экспериментальное лечение раком. Однако выясняется, что лечение – это афера для обмана самых уязвимых людей. Обнаружив новую цель, Крамер возвращается на работу, используя свои хитроумные смертельные ловушки против мошенников.

В свою звездную роль возвращается главная звезда франшизы – Тобин Белл, вернувшийся к роли Джона Крамера впервые с 2017 года. Шони Смит снова исполнит роль Аманды Янг – помощницы и соратницы Конструктора. Компанию звездам франшизы составят – Синнево Макоди Лунд, Стивен Бренд и Майкл Бич. Также в касте представлены Рената Вака, Паулетт Эрнанде, Джошуа Окамото и Октавио Хинохоса.

"Пила Х": смотрит официальный трейлер

Режиссером ленты выступил Кевин Гройтер, являющийся монтажером первых фильмов серии, имеющих наибольший успех среди фанатов и критиков. Также он является режиссером позднейших лент франшизы ("Пила VI", "Пила 3D") и является настоящим фаворитом среди миллионов поклонников серии.

Он обещает, что эта история будет сконцентрирована именно на Конструкторе, который и является центром Вселенной "Пилы". Гройтерт дразнит возвращением к более суровому тону франшизы: "Возможно, это не простота уровня "Пила I", но близко к этому. Пила X – это эмоциональное путешествие, в которое вы отправляетесь вместе с Джоном Крамером, а не бойня, которую вы переживаете с точки зрения жертв Очевидно, найдутся люди, которым это не понравится, но я думаю, что фильм понравится людям, которые фанатеют не только за кровью в кадре, но не волнуйтесь, фанаты крови: мы готовы поспорить, что и вы тоже будете больше чем удовлетворены".

В кинотеатрах Украины "Пила Х" выйдет уже 28 сентября.