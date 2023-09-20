Перший фільм серії "Пила" вийшов ще у 2004 році та назавжди змінив одразу два жанри: трилера та горору. Сама концепція стрічки була визнана критиками та глядачами унікальною та одразу стала культовою.

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Якою була історія "Пили" за ці майже 20 років та чому саме ці фільми не втрачають актуальності та успіху через стільки часу? Дізнавайте далі!

Про що стрічки зі всесвіту "Пили"

Творцем та головним персонажем "Пили" є Джон Крамер – жорстокий та дуже розумний психопат, який все-таки має благородну (в його розумінні) ціль – карати усі види покидьків – вбивць, гвалтівників, завзятих шахраїв тощо. Але вбивати просто так він не хоче. Він влаштовує дуже вигадливі та вкрай жорстокі ігри та пастки, здолавши які можна вибратися з біди та уникнути смерті.

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Річ у тому, що Крамер, який взяв собі ім'я Конструктор вмирає від раку та хоче жорстоко провчити тих, хто нехтує своїм життям, псує чи відбирає його в інших. Він має свою власну філософію, яка відзивається у темній стороні свідомості кожного глядача, ось чому "Пила" – культова та легендарна. Це справжня система цінностей, яка водночас тримає глядача у напрузі та шокує неймовірними пастками та кровавими іграми ось вже у 10 стрічках.

Хто і як створив "Пилу"

Багатомільярдна франшиза розпочалася з 10-хвилинної короткометражки 2003 року, яка коштувала кілька доларів. Тоді глядачам пропонується історія медбрата, якого викрадають наприкінці робочого дня, відвозять до страшної-страшної кімнати й одягають на голову зловісний пристрій, що роздирає рота. А для того, щоб врятуватися, хлопець має вбити іншу людину, діставши ключ у нього з живота. До того ж зробити це треба швидко, тому що в певний момент включається таймер…

Кадр з фільму "Пила" / ADASTRA CINEMA

Цю історію режисер Джеймс Ван та сценарист Лі Воннелл хотіли запропонувати іншим студіям. Відгукнулася Lionsgate, яка запропонувала новачкам самостійно поставити картину. Але бюджет компанія виділяла мізерний — 1,2 мільйона доларів.

Картину поставили за короткий час у справжніх локаціях занедбаного складу. А заради економії у стрічці навіть знімалися автори та члени знімальної бригади.

Культова лялька "Конструктора" також з'явилася у стрічці через економію бюджету. Самого жахливого маніяка грав маловідомий актор Тобін Белл, який з'явився у кадрі наприкінці стрічки на пару хвилин у цілях тієї ж економії.

Але Белл, здавалося б на присмерку життя та кар'єри отримав свій головний шанс. Його гра була настільки захопливою та моторошною, що він отримав славу одного з найкращих акторів жанру в історії, та звісно заробив мільйони.

"Пила" 2004: дивіться трейлер першої стрічки

У його успіх не вірив ніхто. Студія хотіла одразу випустити картину на носіях, але перед цим зробила презентацію на фестивалі незалежного кіно Sundense, де вона зробила справжній фурор. Після було прийнято історичне рішення щодо випуску стрічки у широкий прокат. Картина вийшла на екрани напередодні Геловіну 2004 року і за перші вихідні зібрала понад 18 мільйонів доларів, хоча конкурувати довелося з американським рімейком "Прокляття" та біографічним фільмом про Рея Чарльза.

Усього перша "Пила" лише у першому прокаті зібрала 102 мільйони доларів, а на носіях – ще більше. Саме ця франшиза запустила кар'єру режисера Джеймса Вана, який пізніше став найкасовішим представником жанру жахів в історії. Він є творцем франшиз "Закляття" та "Астрал", які зібрали у світовому прокаті кілька мільярдів доларів.

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Як розвивався світ "Пили"

Звісно, друга стрічка була неминуча. Саме у сиквелі розкриваються герої з першого фільму: Джон Крамер та Аманда Янг (Шоуні Сміт). І саме ця картина багато в чому задала тон майбутньому франшизи.

Основна дія поділена на дві сюжетні лінії. У першій поліціянт Ерік Метьюз (Донні Волберг – старший брат Марка Волберга) у пошуках свого сина Деніела (Ерік Кнудсен) приходить зі спецзагоном у лігво "Конструктора". У цей час монітори транслюють чергову гру. Деніел, Аманда та ще кілька незнайомців мають пройти через серію смертельних пасток.

"Пила" 2005: дивіться трейлер другої стрічки

Дія та виробництво у другій частині виглядають масштабнішими: тут більше героїв та декорації виглядають цікавіше. Хоча бюджет сиквелу становив невеликі 4 мільйони доларів (що все ж таки майже в 4 рази більше першої частини). Але однаково це камерна атмосферна картина, яку відзняли менш ніж за місяць. У прокаті картина зібрала майже 150 мільйонів.

Третя частина стала більш сентиментальною, а її сюжет у багатому відстежував динаміку дивних, але справжніх стосунків між "Конструктором" Джоном Крамером та його помічницею та партнеркою Амандою Янг.

"Пила" 2006: дивіться трейлер третьої стрічки

З четвертою частиною творці почали експлуатувати тему насильства та жорстоких ігор та пасток, перетворивши історію на кровавий атракціон, який збирав мільйони глядачів по всій планеті.

Одним з головних героїв стрічки став детектив Марк Гоффман у виконанні Костаса Менділора, який став наслідувачем Крамера. До нього доєднався доктор Лоуренс Гордон (Кері Єлвес), який сам колись був жертвою "Конструктора", але потім і сам до нього приєднався. Таким же наслідувачем маніяка став і Логан Нельсон (Метт Пассмор) та ще декілька цікавих персонажів.

Останньою стрічкою серії "Піла" та кінцем історії "Конструктора" повинна була бути "Пила 3D", але у 2017 році вийшла восьма частина стрічки "старого Всесвіту Піли", яка хоч і була успішною у прокаті, не дуже сподобалася глядачам та критикам.

Спробою перезапуску франшизи стала "Пила. Спіраль", в якій повністю змінилися персонажі, місце дії та загальний тон. Стрічка знову стала хітом, але народної любові не отримала.

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"Пила Х": повернення до основ та усього кращого у франшизі

Дія фільму відбувається між подіями, показаними у фільмах "Пила: Гра на виживання" та "Пила 2". Смертельно хворий Джон Крамер їде до Мексики, щоб отримати ризиковане експериментальне лікування раком. Проте з'ясовується, що "лікування" – це афера для обману найуразливіших людей. Знайшовши нову мету, Крамер повертається на роботу, використовуючи свої хитромудрі смертельні пастки проти шахраїв.

До своєї зіркової ролі повертається головна зірка франшизи – Тобін Белл, який повернувся до ролі Джона Крамера вперше з 2017 року. Шоні Сміт знову виконає роль Аманди Янг – помічниці та соратниці Конструктора. Компанію зіркам франшизи складуть – Сінневе Макоді Лунд, Стівен Бренд та Майкл Біч. Також у касті представленні Рената Вака, Паулетт Ернанде, Джошуа Окамото та Октавіо Хінохоса.

"Пила Х": дивиться офіційний трейлер

Режисером стрічки виступив Кевін Гройтер, який є монтажером перших фільмів серії, які мають найбільший успіх серед фанатів та критиків. Також він є режисером пізніших стрічок франшизи ("Пила VI", "Пила 3D") та є справжнім фаворитом серед мільйонів прихильників серії.

Він обіцяє, що ця історія буде сконцентрована саме на Конструкторі, який і є центром Всесвіту "Пили". Гройтерт дражнить поверненням до суворішого тону франшизи: "Можливо, це не простота рівня "Пила I", але близько до цього. Пила X – це емоційна подорож, у яку ви вирушаєте разом із Джоном Крамером, а не бійня, яку ви переживаєте з погляду жертв. Очевидно, знайдуться люди, яким це не сподобається, але я думаю, що фільм сподобається людям, які фанатіють не лише за кров'ю у кадрі. Але не хвилюйтеся, фанати крові: ми готові посперечатися, що і ви теж будете більш ніж задоволені".

У кінотеатрах України "Пила Х" вийде вже 28 вересня.