У "Юрику" знялася відома українська актриса Римма Зюбіна. Нещодавно зірка написала, що усвідомлює свою відповідальність та попросила вибачення у кожного, кому зробила боляче, пише 24 Канал.

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Тарас Цимбалюк прокоментував фільм "Юрик"

Тарас Цимбалюк в інтерв'ю з Машею Єфросиніною зізнався, що розуміє колег, які там знялися. "Але, завдяки цим проєктам, ми всі будемо уважніше до цього ставитися, бо бачимо, до чого це може призвести".

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Актор наголосив: "Добре, що є такі речі, як "Буча" та "Юрик", вони нам показали, як не треба. Я міг би заскочити в такий проєкт, який називається "Юрик", легко. Читаючи сценарій, я дійсно не експерт, міг би собі накрутити, що я все ж таки знімаюся в українському кіно, ми висвітлюємо для світу всю правду".

Я навіть не здивуюся, якщо в сценарії це все було інакше, а про ходу зйомок щось там змінювали й на швидку руку оця вся дич там спливала, таке може бути,

– сказав він.

Тарас Цимбалюк повідомив, що не встиг переглянути стрічку, але читав чимало рецензій та негативних відгуків своїх колег про "Юрика". "Їхні слова абсолютно виправдані. У людей дійсно це болить", – сказав він.

Ірма Вітовська написала у своєму пості, що інцидент з фільмом "Юрик" дає привід замислитись всім, хто буде виробляти ігровий контент про війну. За її словами, знімати фільми про сьогоднішні події, де описані теми масових вбивств – це великий цинізм. До того ж наголосила, що ризикує впасти в немилість продюсерам, але все ж таки сказала, що все, що вони зробили – це ганьба".

Тарас Цимбалюк в розмові з Машею Єфросиніною: дивіться відео

Цимбалюк погодився з Єфросинією, що через такі висловлювання акторові можуть "перекрити кисень в наданні робіт далі". "Наприклад, якщо я знаю, що назвав якийсь проєкт галімим милом і сказав, що це продюсерський двіж, то мене набере продюсер і скаже: "Чувак, ти правий, але, будь ласка, не коментуй ці речі. Дякую, що ти назвав моє прізвище, але я того не хотів би". Я розумію, що він просто заробляє гроші, йому плювати на художнє наповнення, на якусь там фабулу, глибину тощо".

Єфросиніна зауважила, що, може, якщо актори почнуть так висловлюватися, то ці продюсери почнуть думати, що не можна настільки встромляти ножа в рани людей, які реально місяцями сиділи й бачили, як їхні рідні гинуть в підвалах. "Це взагалі повний зашквар", – відповів він.

До слова, українська кастинг-директорка Алла Самойленко наголосила, що цей "хороший" фільм, який радять одне одному – експлуатація людської емфатичності: "Дитина в кадрі, тема війни, яка всіх без винятку тригерить – от люди й під'єднуються. І плачуть, кажуть. От тут і криється диявол. Це безпрограшна тема, свята тема, про яку, якби не обурення маріупольців відвертою брехнею, не можна було б і слова сказати поганого. На це розраховували виробники. Тут як не зніми – а свого глядача цей продукт знайде".