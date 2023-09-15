Прем'єра воєнної драми "Юрик" відбулася у День незалежності, 24 серпня. Фільм, за словами авторів, заснований на реальних подіях і розповідає історію звичайної української сім'ї з Маріуполя, яка боролася за право жити під час війни. Після виходу фільм здійняв галас в мережі, адже "реальність була набагато жорсткішою, ніж її художнє осмислення". Автори видалили фільм з усіх ресурсів і працюють над новою версією.

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Римма Зюбіна попросила пробачення за роль у "Юрику"

Римма зіграла бабусю головного героя Юрика. У своєму дописі у фейсбуці вона зазначила, що зйомки сцен із нею тривали два дні. Вона доповнила, що "жодним чином не намагалася принизити, розтоптати, знищити пам'ять та знецінити все, що пережили маріупольці".

Не дивлячись на те, що у мене було лише 2 знімальних дні в проєкті "Юрик", я усвідомлюю свою відповідальність, бо є частиною команди. У мене не було підстав не довіряти режисеру і продакшену, бо з "Основафільм" раніше була співпраця, і ми зняли, на мій погляд, важливий проєкт,

– поділилася Римма.

"Спершу актрисі надіслали текст, вона зробила самопроби та відправила відео. Її затвердили на роль і дали підписати контракт, за яким український актор не має права втручатися в роботу режисера та художника. "Деякі режисери не дають повністю читати сценарій, деякі не пускають переглянути відзнятий дубль", – пише вона.

"Ні, я не рабиня, і зніматися мене ніхто не змушував. (...) Чи можу я піти з майданчика, якщо я не погоджуюсь з чимось і мене не чують?

Напевно, але я ніколи так не робила. Я читала сценарій. Основною темою була – дитина на війні", – доповнила вона.

Римма Зюбіна / Фото з фейсбуку

Крім цього, Зюбіна написала, що від моменту прочитання сценарію до виходу фільму відбувається багато змін і тут вже актор не має можливості впливати на результат, бо не присутній під час монтажу.

Ніколи в житті я не ділила українців на регіони, бо, якщо пожежа в спільному домі, то ти біжиш і рятуєш цей дім, навіть, якщо горить не у твоїй квартирі й не на твоєму поверсі. Я ніколи не була відірвана від того, що коїться в країні. У мене в Маріуполі були знайомі, які не виходили на зв'язок понад місяць, яких кидали на підвал, які не могли виїхати. Маріуполь – це і мій біль!

– підсумувала зірка.

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Як українці реагували на фільм "Юрик"

Ірма Вітовська-Ванца зазначила, що інцидент з фільмом "Юрик" дає привід замислитись всім, хто буде виробляти ігровий контент про війну. За її словами, знімати фільми про сьогоднішні події, де описані теми масових вбивств – це великий цинізм. Зірка наголосила, що можливість говорити про війну є, на екрані справді можна розказати багато історій, але попросила колег не брати гріх на душу. "Маріуполь, Буча, Ізюм… Ще багато пекла відкриємо, не ризикуйте власним ім’ям. Для таких тем є документальне кіно", – написала вона у фейсбуці.

Українська кастинг-директорка Алла Самойленко погодилася з Ірмою і наголосила, що цей "хороший" фільм, який радять одне одному – експлуатація людської емфатичності. "Дитина в кадрі, тема війни, яка всіх без винятку тригерить – от люди й під'єднуються. І плачуть, кажуть. От тут і криється диявол. Це безпрограшна тема, свята тема, про яку, якби не обурення маріупольців відвертою брехнею, не можна було б і слова сказати поганого. На це розраховували виробники. Тут як не зніми – а свого глядача цей продукт знайде".