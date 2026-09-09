Как сообщает HELLO, 73-летний "Джеймс Бонд" вместе с сыном Пэрисом и его девушкой, моделью Алекс Ли-Айон, побывал на праздничном обеде в Лондоне. Им составила компанию 95-летняя Мэри Мэй Смит – мама Броснана. И именно Парис поделился фотографиями с обеда, на которых семья сидит за столом в ресторане.

У Броснана – большая семья



Пирс Броснан с родными / Фото из инстаграма



Пирс Броснан давно уже не тот одинокий агент 007, который путешествует по миру с бокалом мартини и новой миссией. В реальной жизни он – отец пятерых детей и уже дедушка.

На этот раз семейный праздник прошел без его жены Кили Шей Смит и сына Дилана. При этом Пирс и Кили совсем недавно отметили 25-ю годовщину брака. Пара познакомилась еще в 1994 году в Мексике, а через несколько лет поженилась в Ирландии.

Сын тоже не отстает от отца



Пирс Броснан с родными / Фото из инстаграма



25-летний Пэрис Броснан уже давно строит собственную жизнь и встречается с моделью Алекс Ли-Айон. В мае пара отметила шестую годовщину отношений, а в августе сообщила еще о одном члене своей маленькой семьи – пятнистом таксе по имени Арло.



Алекс Ли-Айон с Мэри Мэй Смит / Фото из инстаграма



Так что теперь у семьи Броснанов есть практически все для идеальной семейной истории: бывший Джеймс Бонд, 95-летняя мама, невестка-модель, сын-художник и милый такса.

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Кстати, мы уже рассказывали о том, как сейчас выглядит сын Пирса Броснана и чем он занимается.