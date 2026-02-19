Официально раскрыта загадочная причина смерти Питера Грина, звезды "Маски"

12 декабря 2025 года стало известно о смерти актера Питера Грина. Его нашли мертвым в собственной квартире.

Прошло два месяца, и наконец стало известно, почему умер актер культовых фильмов 1990-х годов. Об этом сообщило издание People.

Советуем Уже не "Белла Вита": в Украине выйдет еще одна 4-серийная мелодрама

Какова причина смерти Питера Грина?

Прошло два месяца с момента смерти Питера Грина. Судебно-медицинская экспертиза обнародовала причины его смерти. Согласно выводам экспертов, смерть признали несчастным случаем.

Причиной трагедии стало огнестрельное ранение в области левой подмышки. Пуля повредила плечевую артерию, что повлекло значительную потерю крови.

Что известно о Питере Грине?