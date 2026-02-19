19 февраля, 13:15
Официально раскрыта загадочная причина смерти Питера Грина, звезды "Маски"
Основные тезисы
- Смерть Питера Грина признана несчастным случаем из-за огнестрельного ранения, что привело к значительной потере крови.
- Грина нашли мертвым в его квартире после того, как соседи вызвали полицию из-за громкой музыки, которая звучала непрерывно более суток.
12 декабря 2025 года стало известно о смерти актера Питера Грина. Его нашли мертвым в собственной квартире.
Прошло два месяца, и наконец стало известно, почему умер актер культовых фильмов 1990-х годов. Об этом сообщило издание People.
Какова причина смерти Питера Грина?
Прошло два месяца с момента смерти Питера Грина. Судебно-медицинская экспертиза обнародовала причины его смерти. Согласно выводам экспертов, смерть признали несчастным случаем.
Причиной трагедии стало огнестрельное ранение в области левой подмышки. Пуля повредила плечевую артерию, что повлекло значительную потерю крови.
Что известно о Питере Грине?
- Питер Грин – известный американский актер, которого помнят благодаря ролям в культовых фильмах 1990-х годов.
- В частности актер сыграл в фильмах "Криминальное чтиво", "Маска" и других.
- Он был харизматичным, энергичным и узнаваемым.
- 12 декабря 2025 года соседи актера вызвали полицию, поскольку из его квартиры более суток непрерывно звучала громкая музыка. Это их обеспокоило, поэтому они решили обратиться в правоохранительные органы.
- Тогда актера нашли мертвым в собственной квартире.
- Печальную весть о потере подтвердил его многолетний менеджер Грегг Эдвардс изданию New York Post.