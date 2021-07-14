Новая анимация "Я краснею" от Disney и Pixar рассказывает историю о подростке Мэй Ли, которой исполнилось 13 лет. Каждый раз, когда девочка волнуется (а так случается практически всегда), она превращается в огромную красную панду!
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Это настоящее испытание для ребенка. Ситуацию значительно усугубляет мама Мэй, которая гиперзаботится ею.
"Я краснею" 2021: смотрите тизер-трейлер
Мы уверенно можем говорить о том, что студии Disney и Pixar снова поднимают особую тему – отношения родителей и детей, проблемы подростков и способы их решения.
Режиссером мультфильма стала Доми Ши, известная по таким мультфильмам:
- "Головоломка";
- "Бао";
- "Суперсемейка 2".