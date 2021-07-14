"Когда взрослеешь – ты звереешь": Pixar и Disney показали новую анимацию "Я краснею"

Весной следующего года мы увидим новый анимационный фильм от Pixar и Disney "Я краснею" (Turning red). Учитывая триумф "Луки", есть большая вероятность, что этот мультфильм понравится многим. На экранах с 10 марта 2022 года.

Новая анимация "Я краснею" от Disney и Pixar рассказывает историю о подростке Мэй Ли, которой исполнилось 13 лет. Каждый раз, когда девочка волнуется (а так случается практически всегда), она превращается в огромную красную панду!

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Это настоящее испытание для ребенка. Ситуацию значительно усугубляет мама Мэй, которая гиперзаботится ею.

"Я краснею" 2021: смотрите тизер-трейлер

Мы уверенно можем говорить о том, что студии Disney и Pixar снова поднимают особую тему – отношения родителей и детей, проблемы подростков и способы их решения.

Режиссером мультфильма стала Доми Ши, известная по таким мультфильмам:

"Головоломка";

"Бао";

"Суперсемейка 2".