Режиссер Гай Ричи готовится к съемкам нового триллера "Пять глаз". В шпионском фильме будут сниматься Джейсон Стейтем, Хью Грант и Джош Хартнетт, что уже поразило сеть.

Источник: Deadline

Звездный состав ленты – это не единственное, чем намерен удивлять зрителей Гай Ричи. Поэтому киноманам стоит ожидать захватывающий шпионский экшн, который будет держать в напряжении до последней минуты ленты.

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Известно, что в центре сюжета "Пять глаз" окажется агент МИ-6 Орсон Форчун. От разведывательного альянса он получает особое задание – выследить злоумышленников, которые захотели приобрести новейшее оружие, способное уничтожить целые города и привести к мировому хаосу. Чтобы не допустить террористических атак и потерь среди невинных людей, Орсон должен будет действовать быстро. Кроме навыков в стиле Джеймса Бонда, агент будет применять и хитрость, ведь против него будут одни из самых опасных преступников.

Главную роль в ленте исполнит Джейсон Стейтем. А вот кого сыграют Хью Грант и Джош Хартнетт, пока неизвестно.



Хью Грант и Джош Хартнетт присоединились к фильму Гая Ричи / Фото PlayList

В фильме "Пять глаз" также можно будет увидеть Обри Плазу, рэпера Bugzy Malone и Кэри Элвис.

Что известно о кастингах Гая Ричи

Гай Ричи любит приглашать в свои проекты звезд, с которыми уже раньше сотрудничал. Так, Джейсон Стейтем предстал в лентах "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер". Кроме этого, актер снялся в предстоящем фильме Гая Ричи "Инкассатор".

Известны своим сотрудничеством с режиссером и Хью Грант и Джош Хартнетт. Первый получил одну из главных ролей в "Джентльменах". В то же время Джош Хартнетт появится в ленте Гая Ричи "Гнев человеческий", релиз которой запланирован на 2021 год.