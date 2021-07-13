"Светская львица" Пэрис Хилтон станет звездой кулинарного шоу на Netflix

Как сообщает CNN, американская актриса и певица Пэрис Хилтон станет ведущей кулинарного шоу на Netflix "Кулинария с Пэрис" (Cooking with Paris). Какие блюда будет готовить самая известная блондинка и дату премьеры шоу – читайте на Кино 24.

Как отмечает издание, в новом проекте вряд ли можно будет увидеть изысканные блюда высокой кухни. Скорее всего, Пэрис продемонстрирует свои навыки в искусстве готовки.

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Премьера шестисерийного первого сезона состоится на стриминговом сервисе Netflix 4 августа 2021 года.

Чем подогрел интерес пресс-релиз предстоящего шоу

В пресс-релизе шоу сообщили, Хилтон – не обученный повар, и не пытается им быть.

С помощью своих известных друзей она познакомится с новыми ингредиентами, рецептами и новой экзотической кухонной техникой. Вдохновленная своим популярным видео на YouTube, актриса и модель перенесет нас из продуктового магазина к накрытому столу: и она может научиться чему-то новому,

– отмечается в сообщении.

Напомним, что в конце 2020 года звезда запустила одноименное кулинарное шоу на сервисе YouTube. Неожиданно ролик с приготовлением итальянской лазаньи стал безумно популярным.

Пэрис Хилтон готовит лазанью: смотрите видео

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