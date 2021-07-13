Як зазначає видання, у новому проєкті навряд чи можна буде побачити вишукані страви високої кухні. Скоріше за все, Періс продемонструє свої навички у мистецтві готування.

До теми Періс Гілтон зблизька показала каблучку за 2 мільйони доларів

Прем’єра шестисерійного першого сезону відбудеться на стримінговому сервісі Netflix 4 серпня 2021 року.

Чим підігрів інтерес пресреліз майбутнього шоу

У пресрелізі шоу повідомили, Гілтон – не навчений кухар, і не намагається ним бути.

За допомогою своїх відомих друзів вона познайомиться з новими інгредієнтами, рецептами та новою екзотичною кухонною технікою. Натхнена своїм популярним відео на YouTube, акторка та модель перенесе нас із продуктового магазину до накритого столу: й вона може навчитися чомусь новому,

– зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року зірка запустила однойменне кулінарне шоу на сервісі YouTube. Неочікувано ролик із приготуванням італійської лазаньї став шалено популярним.

Періс Гілтон готує лазанью: дивіться відео

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