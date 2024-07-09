Сеть "Планета кино" запускает собственный онлайн-кинотеатр: как и когда он заработает

Украинская сеть кинотеатров "Планета Кино" анонсировала запуск собственного стримингового сервиса под названием "Планета Онлайн". Ежемесячно на платформе будут выходить избранные фильмы, которые получили высокие оценки в кинорейтингах.

Это означает, что зрители смогут наслаждаться только лучшими лентами, которые были отобраны. В "Планете Кино" объясняют, что такая концепция позволит зрителям не тратить время на выбор, а наслаждаться подборкой качественного кино.

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"Планета кино" запускает собственный онлайн-кинотеатр: что известно

Совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач рассказал о запуске нового сайта "Планета Онлайн", на котором ежемесячно будут появляться избранные фильмы из кинорейтингов. Для каждого из этих фильмов команда "Планета Кино" подготовит дополнительные информационные материалы, включая детали создания фильма, замысел режиссера и особенности развития сюжета. Кроме этого, пользователям будут доступны тизеры собственного производства.

Планета Кино: смотрите видео онлайн

Сайт объединит возможности приобретения билетов в офлайн-кинотеатры сети с просмотром фильмов на "Планете Онлайн". Также появится возможность добавлять ленты в "Избранные" и получать уведомления об их появлении в прокате или онлайн. В новом разделе "Моя планетка" пользователь сможет персонализировать настройки и оповещения.

Компания также разработала собственное приложение для телевизоров (платформы Tizen и iOS), а в будущем планирует сделать его доступным для планшетов.

Запуск нового сайта и мобильного приложения запланирован на следующий понедельник, 15 июля.