Вчера, 5 июня, состоялась премьера четвертого фильма франшизы "Плохие парни". Комедийный боевик с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом наконец можно посмотреть в кинотеатрах, пишет Кино 24.

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Премьера фильма "Плохие парни 4"

Лента будет рассказывать о полицейских-напарниках Майке Ловри и Маркусе Бернетте. Их бывший шеф умер загадочным образом, одновременно его обвинили в сотрудничестве с румынскими наркокарателями, которое длилось якобы много лет. Копы планируют не только оправдать своего шефа, но и найти правду и спасти собственные жизни.

В главных ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Гадженс, Александр Людвиг, Паола Нуньес и Джейкоб Сципио. Лентой занимались режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

"Плохие парни 4": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики

Что касается первых оценок критиков, то на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 68% "свежести" на основе 68 рецензий кинокритиков со средним баллом 6.1 из 10. На Metacritic фильм получил 54 балла из 100 возможных, на основе 32 рецензий. Тогда как на авторитетном сайте IMDb лента получила оценку 6.8/10.

В Daily Telegraph критики добавили, что Смит и Лоуренс на одном экране способны порадовать киноманов. Но фильм не может претендовать на высокий балл.

"В фильме присутствует свежий уровень нелепости, даже если Смиту приходится прокладывать себе путь сквозь все это, как преступнику в наручниках. Лоуренс, который никогда не был мировым рекордсменом в выборе комических моментов, попадает в свое дело лучше, чем можно было бы ожидать", – пишут эксперты.