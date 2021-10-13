По мотивам творчества Марии Примаченко создают мультсериал "Дивосвіт"

В Украине создают анимационный проект по мотивам творчества легендарной художницы Марии Примаченко. Известные зрителю художественные образы, забавные звери, сказочные птицы, странные лесные создания, оживут в мультсериале "Дивосвіт". Создатели стремятся воссоздать не только визуальный стиль, но и эмоциональную атмосферу творчества украинской художницы.

Анимационный сериал будет передавать веселое настроение маленьким и взрослым зрителям, которое чувствуется и в большинстве картин Примаченко. Первый эпизод снимают при поддержке Украинского культурного фонда. Онлайн-премьера запланирована на конец октября этого года и состоится на официальном канале украинской анимации Ukranimaua. Об этом Кино 24 сообщила пресс-служба мультфильма.

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Чем поразит мультфильм "Дивосвіт"

Мультсериал ориентирован на детей младшего школьного возраста, но будет интересен и взрослым поклонникам украинской анимации. Его создают как пособие для малышей с ответами на сложные вопросы: Что такое дружба, уважение, познание и тому подобное. Мультсериал начинается с эпизода, в котором жители леса выбирают царя зверей. Главного кандидата на эту должность, Левика, ожидают испытания, в частности морально-этические. Внимательный зритель может заметить, что в основе сюжета "Дивосвіт" – народная украинская сказка.

"Мы создаем мультсериал по мотивам творчества Марии Примаченко. Я вижу в ее картинах много жизни и радости. Именно это настроение мы хотим передать в первую очередь. Воссоздавать мир известной украинской художницы – большая ответственность и творческий вызов в хорошем смысле. Мы стремимся сохранить ее визуальный стиль, поэтому некоторые герои "Дивосвіту" почти полностью повторяют свой оригинальный художественный образ с картин. Есть и такие, которые претерпели определенные изменения. Для полного раскрытия сюжета мы создали и новых персонажей. Но все они нарисованы в одном стиле", – говорит режиссер мультсериала Марина Медведь.

К творческой команде анимационного проекта также присоединились:

сценаристка Марина Медникова;

композитор Петр Тихонов;

продюсер Евгений Татаринов;

известный украинский художник-постановщик Эдуард Кирич.

"Сериал "Дивосвіт" имеет четкую направленность на определенную зрительскую аудиторию. Мы посвящаем его детям, которые входят в социальную жизнь. Каждая серия "Дивосвіту" будет поднимать один из вопросов воспитания и развития ребенка. Мы точно не хотим, чтобы мультсериал звучал слишком поучительно и серьезно, поэтому раскрываем каждую тему через веселые эмоциональные истории. Дети лучше воспринимают информацию через игровой сюжет и яркие образы. Именно такие будут в мультсериале", – говорит продюсер проекта Евгений Татаринов.

Мультсериал продюсирует компания Art Nation, которая развивает в Украине и мире артбренд Prima Maria, созданный на основе работ Марии Примаченко. Имя художницы известно далеко за пределами Украины. Ее работами восхищались Пабло Пикассо, Марк Шагал и Луи Арагон. В Киеве в 2017 году при поддержке компании Art Nation была торжественно открыта памятная звезда на "Аллее звезд", а в 2018 год была установлена артинсталляция "Фантастические звери" на новогоднем Подоле. Проект "Дивосвіт" – это один из шагов на пути популяризации творчества Марии Примаченко.