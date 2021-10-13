Анімаційний серіал передаватиме веселий настрій маленьким та дорослим глядачам, який відчувається і в більшості картинах Примаченко. Перший епізод знімають за підтримки Українського культурного фонду. Онлайн-прем'єра запланована на кінець жовтня цього року і відбудеться на офіційному каналі української анімації Ukranimaua. Про це Кіно 24 повідомила пресслужба мультфільму.

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Чим вразить мультфільм "Дивосвіт"

Мультсеріал орієнтований на дітей молодшого шкільного віку, але буде цікавим і дорослим шанувальникам української анімації. Його створюють як посібник для малечі з відповідями на складні питання: що таке дружба, повага, пізнання тощо. Мультсеріал починається з епізоду, у якому мешканці лісу обирають царя звірів. Головного кандидата на цю посаду, Левика, очікують випробування, зокрема морально-етичні. Уважний глядач може помітити, що в основі сюжету "Дивосвіт" – народна українська казка.

"Ми створюємо мультсеріал за мотивами творчості Марії Примаченко. Я бачу у її картинах багато життя і радості. Саме цей настрій ми хочемо передати у першу чергу. Відтворювати світ відомої української художниці — велика відповідальність і творчий виклик у гарному сенсі. Ми прагнемо зберегти її візуальний стиль, тому деякі герої “Дивосвіту” майже повністю повторюють свій оригінальний художній образ з картин. Є й такі, що зазнали певних змін. Для повного розкриття сюжету ми створили та нових персонажів. Але всі вони намальовані в одному стилі", — говорить режисерка мультсеріалу Марина Медвідь.

До творчої команди анімаційного проєкту також долучилися:

сценаристка Марина Меднікова;

композитор Петро Тихонов;

продюсер Євген Татарінов;

відомий український художник-постановник Едуард Кирич.

"Серіал "Дивосвіт" має чітку спрямованість на певну глядацьку аудиторію. Ми присвячуємо його дітям, які входять у соціальне життя. Кожна серія "Дивосвіту" підійматиме одне з питань виховання та розвитку дитини. Ми точно не хочемо, аби мультсеріал звучав занадто повчально та серйозно, тому розкриваємо кожну тему через веселі емоційні історії. Діти краще сприймають інформацію через ігровий сюжет та яскраві образи. Саме такі будуть у мультсеріалі", – говорить продюсер проєкту Євген Татарінов.

Мультсеріал продюсує компанія Art Nation, яка розвиває в Україні та світі артбренд Prima Maria, що створений на основі робіт Марії Примаченко. Ім'я художниці відомо далеко за межами України. Її роботами захоплювалися Пабло Пікассо, Марк Шагал та Луї Арагон. У Києві у 2017 році за підтримки компанії Art Nation була урочисто відкрита пам'ятна зірка на "Алеї зірок", а у 2018 рік була встановлена артінсталяція "Фантастичні звірі" на Новорічному Подолі. Проєкт "Дивосвіт" – це один з кроків на шляху популяризації творчості Марії Примаченко.