Кшиштоф Кесльовський – видатний польський кінорежисер і сценарист, творець фільмів "Аматор", "Випадок" і трилогії "Три кольори", володар "Срібного ведмедя" Берлінале, "Золотого лева" Венеційського кінофестивалю та номінант на премію Оскар. Музична мелодрама "Подвійне життя Вероніки"стала для режисера першим міжнародним проєктом, знятим не лише в Польщі. Про це редакції Кіно 24 повідомила компанія "Артхаус Трафік".

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Про що розповідає фільм

Сюжет стрічки розгортається довкола двох дуже схожих дівчат з однаковим ім'ям. У Польщі мешкає Вероніка, яка, маючи гарний голос, починає виступати на сцені. У Франції живе інша Вероніка, яка теж мріє співати, але їй не вдається здійснити своє бажання, і вона з головою занурюється в радощі кохання. Їх обох пов’язує щось незриме: коли закінчиться життєвий шлях однієї, інша немов підхопить і продовжить її життя.

Світова прем’єра фільму і рейтинги

Прем’єра стрічки відбулася на Каннському кінофестивалі у 1991 році, де робота була відзначена трьома нагородами: За найкращу гру акторки (Ірен Жакоб), від Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ) та від екуменічного журі.

Картина входить до таких престижних рейтингів як "1001 фільм, який ви повинні подивитися за своє життя" та "500 найкращих фільмів за версією журналу Empire". Рейтинг стрічки на сайті Rotten Tomatoes становить 83 %, а на сайті Metacritic – 86 балів.

Важливо. Кінотеатральні покази фільму "Подвійне життя Вероніки" відбудуться у великих містах України з 27 жовтня 2021 року. Фільм демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Реліз є продовженням серії кінокласики в українських кінотеатрах від компанії "Артхаус Трафік" (цьогоріч вона випускала в прокат "Шербурзькі парасольки" Жака Демі, "Чунцінський експрес" і "Любовний настрій" Вонга Карвая та "Пролітаючи над гніздом зозулі" Мілоша Формана).

"Подвійне життя Вероніки" 2021 рік: дивіться трейлер