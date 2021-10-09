Як відомо, сценаристу вже двічі пропонували увійти до організації, але він відмовлявся, бо вважав, що не гідний цього.
Цікаво У мережі з'явився трейлер фільму "Носоріг" Олега Сенцова: захопливе відео про 90-ті
Повний текст Олега Сенцова у фейсбуці:
Європейська кіноакадемія – це найвідоміша та найвпливовіша організація, яка об’єднує кінематографістів європейського простору. Я дуже вдячний їм, а особливо президенту EFA Агнешке Холланд, за ту підтримку, яку вони надавали мені під час ув’язнення.
Вони двічі пропонували мені стати членом цієї організації: коли я був ще за гратами та одразу, як вийшов звідти. Я відмовлявся, тому що не вважав себе гідним цього, бо в мене було тільки одне маленьке кіно. Після прем'єри мого другого фільму в Венеції, я відбувся саме як режисер, а не як політв'язень, і я погодився вступити в ряди кіноакадемії. Відбулись певні бюрократичні процедури й ось я отримав повідомлення, що вже є членом Європейської кіноакадемії.
Фільмографія Олега Сенцова
Російськомовні стрічки
- 2008 рік: "Добре ловиться рибка-бананка", короткометражний, навчальний;
- 2009 рік: "Ріг бика", 2009 рік, короткометражний, навчальний;
- 2011 рік: "Гамер", повнометражний, дебют.
Україномовні стрічки
- 2019 рік: "Номери", повнометражний, спільно з Ахтемом Сеітаблаєвим;
- 2021 рік: "Носоріг", повнометражний.
Створена у копродукції України, Польщі та Німеччини стрічка "Носоріг" Олега Сенцова вперше була представлена світовому загалу на 78-му Венеційському МКФ у конкурсній програмі "Горизонти". Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.
"Носоріг" 2021: дивіться трейлер