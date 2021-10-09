Как известно, сценаристу уже дважды предлагали войти в организацию, но он отказывался, так как считал, что недостоин этого.

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Полный текст Олега Сенцова в фейсбуке:

Европейская киноакадемия – это самая известная и влиятельная организация, объединяющая кинематографистов европейского пространства. Я очень благодарен им, а особенно президенту EFA Агнешке Холланд, за ту поддержку, которую они оказывали мне во время заключения.

Они дважды предлагали мне стать членом этой организации: когда я был еще за решеткой и сразу, как вышел оттуда. Я отказывался, потому что не считал себя достойным этого, у меня было только одно маленькое кино. После премьеры моего второго фильма в Венеции, я состоялся именно как режиссер, а не как политзаключенный, и я согласился вступить в ряды киноакадемии. Произошли определенные бюрократические процедуры и вот я получил сообщение, что уже являюсь членом Европейской киноакадемии.

Фильмография Олега Сенцова

Русскоязычные ленты

2008 год: "Хорошо ловится рыбка-бананка", короткометражный, учебный;

2009 год: "Рог быка", 2009 год, короткометражный, учебный;

2011 год: "Гамер", полнометражный, дебют.

Украиноязычные ленты

2019 год: "Номера", полнометражный, совместно с Ахтемом Сеитаблаевым;

2021 год: "Носорог", полнометражный.

Созданная в копродукции Украины, Польши и Германии лента "Носорог" Олега Сенцова впервые была представлена ​​мировой общественности на 78-м Венецианском МКФ в программе "Горизонты". История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

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