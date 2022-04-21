По просьбе поклонников: звезда "Сумасшедшей свадьбы" снова поиздевалась над Марченко

Украинская актриса Инна Приходько, сыгравшая Олю во второй части "Сумасшедшей свадьбы", в очередной раз потроллила одиозную Оксану Марченко. Звезда записала два новых ролика, от которых ее подписчики в восторге.

Сеть активно отреагировала на первый ролик Инны и попросила продолжать создавать пародии. Звезда приняла во внимание и опубликовала свежие видео: пародию на пресс-конференцию Марченко в Москве и о том, как одиозная ведущая в результате пластических операций в своем видеообращении не могла сомкнуть веки.

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Инна Приходько снова высмеяла Оксану Марченко

Добрый вечер, мы из Украины. После такого количества положительных реакций от вас, я стала счастливее того, что вы, мои дорогие, стали больше улыбаться! А собственно это и было целью. Потому вот вам продолжение. Тем более, Оксана Марченко и дальше дает повод для творчества,

– подписала видео Инна.

Пластическая операция. Часть 3. Или вы просили – я сделала,

– написала звезда.

"Каждый раз и в яблочко!", "Гениально", – написали поклонники.

Напомним, 12 апреля Владимир Зеленский опубликовал новость, что СБУ задержала предателя Виктора Медведчука, когда он в форме ВСУ пытался скрыться из Украины в Приднестровье. Оттуда его должны были вывезти в Москву.

Оксана Марченко сразу же отреагировала на новость и записала видеообращение сначала к Президенту Украины, а затем к другим лидерам стран. Звезды шоубиза сложа руки не сидели и начали высмеивать новоиспеченную "паломницу".