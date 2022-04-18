12 апреля Владимир Зеленский опубликовал новость, что СБУ задержала предателя Виктора Медведчука, когда он в форме ВСУ пытался скрыться из Украины в Приднестровье. Оттуда его должны были вывезти в Москву.

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Инна Приходько высмеяла Оксану Марченко

Оксана Марченко сразу же отреагировала на новость и записала видеообращение сначала к Президенту Украины, а затем к другим лидерам стран. Звезды шоубиза сложа руки не сидели и начали высмеивать новоиспеченную "паломницу".

На днях это сделал Остапчук , а теперь украинская актриса Инна Приходько, сыгравшая в "Сумасшедшей свадьбе", потроллила Марченко.

Первый блин не комом, а кумом,

– подписала свой ролик Приходько.

Инна Приходько потроллила Оксану Марченко: смотрите видео

Реакция сети

Сеть активно отреагировала на свежий ролик и даже попросила Инну сделать еще одну пародию на пресс-конференцию Марченко в Москве.