По прозвищу Носорог, – характер-постеры фильма Олега Сенцова поражают атмосферой 90-х

Фильм Олега Сенцова уже совсем скоро появится на больших экранах. Премьера запланирована на 17 февраля. Тем временем создатели ленты представили характер-постеры персонажей.

Что известно о фильме "Носорог"

"Носорог" – уже вторая полнометражная работа Сенцова. Премьера ленты состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в рамках официальной конкурсной программы "Горизонты". В Украине же ленту впервые показали еще прошлой осенью на Киевской неделе критики.

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Стоит отметить, что фильм Сенцова признали лучшим на Стокгольмском международном кинофестивале. Кроме того актер Сергей Филимонов, который исполнил главную роль, победил в номинации "Лучший актер". Такую же награду он получил и на Международном кинофестивале в Батуми.

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События в ленте разворачиваются в Украине в период бурных 90-х годов. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь. В результате жестокость приводит героя не туда куда он ожидал.

Создание фильма происходило в копродукции Украины, Польши и Германии.

В Украине производством фильма занимались продюсер Денис Иванов и Олег Сенцов.

Польские сопродюсеры – Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабела Войчик (Apple Film Production).

В Германии созданием фильма занимались – Хайно Декерт, Тина Бьорнер (Ma.ja.de. Fiction).

Международный дистрибьютор ленты – компания WestEnd Films.

Характер-постеры персонажей

Съемки фильма поддержало Министерство культуры и информационной политики, Государственное агентство по вопросам кино, Фонд поддержки совместного кинопроизводства и прокат кинематографических и аудиовизуальных работ EURIMAGES, польский Киноинститут и немецкий Кинофонд Medienboard Berlin-Brandenburg.

"Носорог": смотрите трейлер фильма онлайн