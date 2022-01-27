Що відомо про фільм "Носоріг"

"Носоріг" вже друга повнометражна робота Сенцова. Прем'єра стрічки відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в рамках офіційної конкурсної програми "Горизонти". В Україні ж стрічку вперше показали ще минулої осені на Київському тижні критики.

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Варто зазначити, що фільм Сенцова визнали найкращим на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі. Крім того актор Сергій Філімонов, який виконав головну роль, переміг у номінації "Найкращий актор". Таку ж нагороду він отримав і на Міжнародному кінофестивалі у Батумі.

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Події в стрічці розгортаються в Україні в період буремних 90-х років. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях. В результаті жорстокість приводить герой не туди куди він очікував.

Створення фільму відбувалося у копродукції України, Польщі та Німеччини.

В Україні виробництвом фільму займалися продюсер Денис Іванов та Олег Сенцов.

Польські співпродюсери – Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Войчік (Apple Film Production).

У Німеччині створенням фільму займалися – Хайно Декерт, Тіна Бьорнер (Ma.ja.de. Fiction).

Міжнародний дистриб’ютор стрічки – компанія WestEnd Films.

Характер-постери персонажів

Цікаво! Знімання фільму підтримало Міністерство культури та інформаційної політики, Державне агентствое з питань кіно, фонд підтримки спільного кіновиробництва та прокат кінематографічних та аудіовізуальних робіт EURIMAGES, Польський кіноінститут та німецький кінофонд Medienboard Berlin-Brandenburg.

"Носоріг": дивіться трейлер фільму онлайн