Що відомо про фільм "Носоріг"
"Носоріг" вже друга повнометражна робота Сенцова. Прем'єра стрічки відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в рамках офіційної конкурсної програми "Горизонти". В Україні ж стрічку вперше показали ще минулої осені на Київському тижні критики.
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Варто зазначити, що фільм Сенцова визнали найкращим на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі. Крім того актор Сергій Філімонов, який виконав головну роль, переміг у номінації "Найкращий актор". Таку ж нагороду він отримав і на Міжнародному кінофестивалі у Батумі.
Події в стрічці розгортаються в Україні в період буремних 90-х років. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях. В результаті жорстокість приводить герой не туди куди він очікував.
Створення фільму відбувалося у копродукції України, Польщі та Німеччини.
- В Україні виробництвом фільму займалися продюсер Денис Іванов та Олег Сенцов.
- Польські співпродюсери – Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Войчік (Apple Film Production).
- У Німеччині створенням фільму займалися – Хайно Декерт, Тіна Бьорнер (Ma.ja.de. Fiction).
- Міжнародний дистриб’ютор стрічки – компанія WestEnd Films.
Характер-постери персонажів
"Носоріг": дивіться трейлер фільму онлайн