Победа в Стамбуле: украинская драма о казаках признана лучшей на кинофестивале

Украинский фильм историко-приключенческого жанра "Крепость Хаджибей" одержала победу на кинофестивале Best Istanbul Film Festival в категории Лучший полнометражный фильм. О чем лента – детали на Кино 24.

Историческая драма "Крепость Хаджибей" была снята полностью на Одесской киностудии украинским режиссером Константином Коноваловым. Напомним, что Коновалов выступил сценаристом ленты "Круты: 1918" 2019 года.

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Сюжет фильма рассказывает о событиях периода русско-турецкой войны на территории Северного Причерноморья. На стороне османов воюют задунайские войска казаков. Однажды в их руки попадает уникальная информация, поэтому они решают отправить письмо султану, а помочь в этом может Ахмет-паша из крепости Хаджибей. Но на днях эту крепость захватило захватническое войско. Удастся ли осуществить задуманное для казаков?

"Крепость Хаджибей" 2020: смотрите трейлер фильма

Финансовую поддержку фильма оказало Государственное агентство Украины по кино в кинопродукции вместе с Georgian International Film (Грузия), AISI film (Турция), Национальной киностудией им. Александра Довженко (Украина), Тернопольской кинокомиссией (Украина) и кинокомпанией "ИнсайтМедиа" (Украина).

Съемки фильма проведены на съемочной натурной площадке и в павильонах Одесской киностудии, в Белгород-Днестровской крепости, и на берегу Черного моря, а также на реке Дунай.