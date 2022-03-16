Історична драма "Фортеця Хаджибей" була знята повністю на Одеській кіностудії українським режисером Костянтином Коноваловим. Нагадаємо, що саме Коновалов виступив сценаристом стрічки "Крути: 1918" 2019 року.

Не пропустіть Байдуже, як Путін піде зі світу: через постріл у голову чи задушення шарфом, – Сергій Буковський

Сюжет фільму розповідає про події періоду російсько-турецької війни за території Північного Причорномор’я. На боці османів воюють задунайське військо козаків. Одного разу до їхніх рук потрапляє унікальна інформація, тож вони вирішують відправити лист султану, а допомогти в цьому може Ахмет-паша із фортеці Хаджибей. Але днями цю фортецю захопило загарбницьке військо. Чи вдасться здійснити задумане для козаків?

"Фортеця Хаджибей" 2020: дивіться трейлер фільму

Фінансову підтримку фільму здійснило Державне агентство України з питань кіно у кінопродукції разом з Georgian International Film (Грузія), AISI film (Туречина), Національною кіностудією ім. Олександра Довженка (Україна), Тернопільською кінокомісією (Україна) та кінокомпанією "ІнсайтМедіа" (Україна).

Зйомки фільму здійснено на натурному знімальному майданчику та у павільйонах Одеської кіностудії, у Білгород-Дністровській фортеці, та на березі Чорного моря, а також на річці Дунай.