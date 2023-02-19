BAFTA-2023 объявила победителей престижной кинопремии: какой фильм получил наибольшее количество наград

19 февраля Британская академия телевидения и киноискусства объявила победителей престижной кинопремии BAFTA. Кто забрал награды в этом году – узнайте дальше.

Церемония вручения наград EE British Academy Film Awards традиционно прошла в Лондоне. Победители были объявлены в Королевском фестивальном зале Southbank Centre.

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Ведущими церемонии стали актер, ведущий и писатель Ричард Э. Грант и Элисон Гаммонд. Наибольшее количество номинаций на BAFTA-2023 получил фильм режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без изменений". Он стал одним из самых номинированных неанглоязычных фильмов в истории BAFTA – 14 номинаций. Лента завоевала награду в семи номинациях. Список победителей узнайте ниже.

BAFTA-2023: список победителей основных номинаций премии

"Самый лучший фильм" – "На Западном фронте без изменений".

В новой киноадаптации "На Западном фронте без перемен" показали историю молодого немецкого солдата на Западном фронте Первой мировой войны.

"На Западном фронте без изменений": смотрите трейлер онлайн

"Лучший режиссер" – Эдвард Бергер – "На Западном фронте без изменений".

"Лучшая актриса" – Кейт Бланшетт – "Тар".

"Лучший актер" – Остин Батлер – "Элвис".

"Лучшая актриса второго плана" – Керри Кондон – "Банши Инишинина".

"Лучший актер второго плана" – Барри Кеоган – "Банши Инишерина".

"Лучший британский фильм" – "Банши Инишинина".

"Лучший неанглоязычный фильм" – "На Западном фронте без изменений" (Германия).