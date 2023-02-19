BAFTA-2023 объявила победителей престижной кинопремии: какой фильм получил наибольшее количество наград
Источник:BAFTA
19 февраля Британская академия телевидения и киноискусства объявила победителей престижной кинопремии BAFTA. Кто забрал награды в этом году – узнайте дальше.
Церемония вручения наград EE British Academy Film Awards традиционно прошла в Лондоне. Победители были объявлены в Королевском фестивальном зале Southbank Centre.
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Ведущими церемонии стали актер, ведущий и писатель Ричард Э. Грант и Элисон Гаммонд. Наибольшее количество номинаций на BAFTA-2023 получил фильм режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без изменений". Он стал одним из самых номинированных неанглоязычных фильмов в истории BAFTA – 14 номинаций. Лента завоевала награду в семи номинациях. Список победителей узнайте ниже.
BAFTA-2023: список победителей основных номинаций премии
"Самый лучший фильм" – "На Западном фронте без изменений".
В новой киноадаптации "На Западном фронте без перемен" показали историю молодого немецкого солдата на Западном фронте Первой мировой войны.
"На Западном фронте без изменений": смотрите трейлер онлайн
"Лучший режиссер" – Эдвард Бергер – "На Западном фронте без изменений".
"Лучшая актриса" – Кейт Бланшетт – "Тар".
"Лучший актер" – Остин Батлер – "Элвис".
"Лучшая актриса второго плана" – Керри Кондон – "Банши Инишинина".
"Лучший актер второго плана" – Барри Кеоган – "Банши Инишерина".
"Лучший британский фильм" – "Банши Инишинина".
"Лучший неанглоязычный фильм" – "На Западном фронте без изменений" (Германия).Полный список победителей узнавайте по ссылке.