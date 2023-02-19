Церемонія вручення нагород EE British Academy Film Awards традиційно відбулася в Лондоні. Переможців оголосили в Королівському фестивальному залі Southbank Centre.

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Ведучими церемонії стали актор, ведучий і письменник Річард Е. Грант та Елісон Гаммонд. Найбільшу кількість номінацій на BAFTA-2023 отримав фільм режисера Едварда Бергера "На Західному фронті без змін". Він став одним із найбільш номінованих неангломовних фільмів в історії BAFTA – 14 номінацій. Стрічка виборола нагороду в семи номінаціях. Список переможців дізнавайтеся нижче.

BAFTA-2023: список переможців основних номінацій премії

"Найкращий фільм" – "На Західному фронті без змін".

У новій кіноадаптації "На Західному фронті без змін" показали історію молодого німецького солдата на Західному фронті Першої світової війни.

"На Західному фронті без змін": дивіться трейлер онлайн

"Найкращий режисер" – Едвард Бергер – "На Західному фронті без змін".

"Найкраща актриса" – Кейт Бланшетт – "Тар".

"Найкращий актор" – Остін Батлер –"Елвіс".

"Найкраща акторка другого плану" – Керрі Кондон – "Банші Інішерина".

"Найкращий актор другого плану" – Баррі Кеоган – "Банші Інішерина".

"Найкращий британський фільм" – "Банші Інішерина".

"Найкращий неангломовний фільм" – "На Західному фронті без змін" (Німеччина).

Повний список переможців дізнавайтеся за посиланням.