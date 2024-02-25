Объявили победителей престижного кинофестиваля Берлинале-2024

Церемония награждения 74-ого Берлинского кинофестиваля состоялась 24 февраля. Так, стало известно, какой фильм получил звание лучшего.

Престижную награду "Золотой медведь" получила документальная лента "Дагомея" режиссера Мати Диоп. В то же время главный приз жюри отдали фильму "Потребности путешественника" южнокорейского режиссера Хон Сан Су.

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Победители Берлинале-2024

"Золотой медведь" за лучший фильм – "Дагомея" (Dahomey) Мати Диоп;

– "Дагомея" (Dahomey) Мати Диоп; Главный приз жюри "Серебряный медведь" – "Потребности путешественника" (Yeohaengjaui pilyo) Хонга Сансу;

"Серебряный медведь" – "Потребности путешественника" (Yeohaengjaui pilyo) Хонга Сансу; Приз жюри "Серебряный медведь" – "Империя" (L' Empire) Бруно Дюмона;

"Серебряный медведь" – "Империя" (L' Empire) Бруно Дюмона; "Серебряный медведь" за лучшую режиссуру – Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас за фильм "Пепе" (Pepe);

– Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас за фильм "Пепе" (Pepe); "Серебряный медведь" за лучшую главную роль – Себастьян Стэн в фильме Аарона Шимберга "Другой человек" (A Different Man);

– Себастьян Стэн в фильме Аарона Шимберга "Другой человек" (A Different Man); "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана – Эмили Уотсон в фильме "Такие мелочи" (Small Things Like These) Тима Миланта;

– Эмили Уотсон в фильме "Такие мелочи" (Small Things Like These) Тима Миланта; "Серебряный медведь" за лучший сценарий – Маттиас Гласнер за фильм "Умирание" (Sterben);

– Маттиас Гласнер за фильм "Умирание" (Sterben); "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад – Мартин Гшлахт за операторскую работу в фильме "Дьявольская баня" (Des Teufels Bad) Вероники Франц и Северина Фиалы;

– Мартин Гшлахт за операторскую работу в фильме "Дьявольская баня" (Des Teufels Bad) Вероники Франц и Северина Фиалы; Лучший фильм в конкурсе Encounters – "Прямое действие" (Direct Action) Гийома Кайо и Бена Рассела;

– "Прямое действие" (Direct Action) Гийома Кайо и Бена Рассела; Специальная награда жюри в конкурсе Encounters – The Great Yawn of History (Khamyazeye bozorg) Алияра Расти и "Порой дождь должен падать" (Kong fang jian li de nv ren) Цю Янга;

– The Great Yawn of History (Khamyazeye bozorg) Алияра Расти и "Порой дождь должен падать" (Kong fang jian li de nv ren) Цю Янга; Лучший документальный фильм – "Другой земли нет" (No Other Land) Базеля Адры, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама и Рейчел Зор;

– "Другой земли нет" (No Other Land) Базеля Адры, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама и Рейчел Зор; Лучший первый полнометражный фильм – "Ку Ли никогда не плачет" (Cu Li Không Bao Giờ Khóc) Phạm Ngọc Lân;

– "Ку Ли никогда не плачет" (Cu Li Không Bao Giờ Khóc) Phạm Ngọc Lân; "Золотой медведь" за лучший короткометражный фильм – "Странный поворот" (Un movimiento extraño) Франсиско Лезама;

– "Странный поворот" (Un movimiento extraño) Франсиско Лезама; Приз жюри "Серебряный медведь" (короткометражный фильм) – "Остатки жаркого дня" (Re tian wu hou).

Среди членов жюри Берлинале-2024 была украинка

Ею стала известная писательница и культурный деятель Оксана Забужко. В состав международного жюри кинофестиваля вошли также профессионалы киноиндустрии. Среди них – гонконгский режиссер Эн Хуй, испанский режиссер Альберт Серра, актриса и режиссер Жасмин Тринка, американский режиссер и актер Брейди Корбет и немецкий режиссер Кристиан Петцольд.

Известно, что украинские ленты были отобраны для участия в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля. В частности, это два документальных и один художественный фильмы, мировые премьеры которых состоялись во время Берлинале-2024.