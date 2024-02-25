Престижну нагороду "Золотий ведмідь" отримала документальна стрічка "Дагомея" режисерки Маті Діоп. Водночас головний приз журі віддали фільму "Потреби мандрівника" південнокорейського режисера Хон Сан Су.

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Переможці Берлінале-2024

"Золотий ведмідь" за найкращий фільм – "Дагомея" (Dahomey) Маті Діоп;

– "Дагомея" (Dahomey) Маті Діоп; Головний приз журі "Срібний ведмідь" – "Потреби мандрівника" (Yeohaengjaui pilyo) Хонга Сансу;

"Срібний ведмідь" – "Потреби мандрівника" (Yeohaengjaui pilyo) Хонга Сансу; Приз журі "Срібний ведмідь" – "Імперія" (L’ Empire) Бруно Дюмона;

"Срібний ведмідь" – "Імперія" (L’ Empire) Бруно Дюмона; "Срібний ведмідь" за найкращу режисуру – Нельсон Карлос Де Лос Сантос Аріас за фільм "Пепе" (Pepe);

– Нельсон Карлос Де Лос Сантос Аріас за фільм "Пепе" (Pepe); "Срібний ведмідь" за найкращу головну роль – Себастьян Стен у фільмі Аарона Шімберга "Інша людина" (A Different Man);

– Себастьян Стен у фільмі Аарона Шімберга "Інша людина" (A Different Man); "Срібний ведмідь" за найкращу роль другого плану – Емілі Вотсон у фільмі "Такі дрібниці" (Small Things Like These) Тіма Міланта;

– Емілі Вотсон у фільмі "Такі дрібниці" (Small Things Like These) Тіма Міланта; "Срібний ведмідь" за найкращий сценарій – Маттіас Гласнер за фільм "Вмирання" (Sterben);

– Маттіас Гласнер за фільм "Вмирання" (Sterben); "Срібний ведмідь" за видатний мистецький внесок – Мартін Гшлахт за операторську роботу у фільмі "Диявольська лазня"(Des Teufels Bad) Вероніки Франц й Северіна Фіали;

– Мартін Гшлахт за операторську роботу у фільмі "Диявольська лазня"(Des Teufels Bad) Вероніки Франц й Северіна Фіали; Найкращий фільм у конкурсі Encounters – "Пряма дія" (Direct Action) Гійома Кайо та Бена Рассела;

– "Пряма дія" (Direct Action) Гійома Кайо та Бена Рассела; Спеціальна нагорода журі у конкурсі Encounters – The Great Yawn of History (Khamyazeye bozorg) Аліяра Расті та "Часом дощ має падати" (Kong fang jian li de nv ren) Цю Янга;

– The Great Yawn of History (Khamyazeye bozorg) Аліяра Расті та "Часом дощ має падати" (Kong fang jian li de nv ren) Цю Янга; Найкращий документальний фільм – "Іншої землі немає" (No Other Land) Базеля Адри, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама та Рейчел Зор;

– "Іншої землі немає" (No Other Land) Базеля Адри, Хамдана Баллала, Юваля Абрахама та Рейчел Зор; Найкращий перший повнометражний – "Ку Лі ніколи не плаче" (Cu Li Không Bao Giờ Khóc) Phạm Ngọc Lân;

– "Ку Лі ніколи не плаче" (Cu Li Không Bao Giờ Khóc) Phạm Ngọc Lân; "Золотий ведмідь" за найкращий короткометражний фільм – "Дивний поворот" (Un movimiento extraño) Франсіско Лезама;

– "Дивний поворот" (Un movimiento extraño) Франсіско Лезама; Приз журі "Срібний ведмідь" (короткометражний фільм) – "Залишки спекотного дня" (Re tian wu hou).

Серед членів журі Берлінале-2024 була українка

Нею стала відома письменниця та культурна діячка Оксана Забужко. До складу міжнародного журі кінофестивалю увійшли також професіонали кіноіндустрії. Серед них – гонконзький режисер Ен Хуй, іспанський режисер Альберт Серра, акторка та режисерка Жасмін Трінка, американський режисер та актор Брейді Корбет і німецький режисер Крістіан Петцольд.

Відомо, що українські стрічки були відібрані для участі у конкурсній програмі Берлінського кінофестивалю. Зокрема, це два документальні та один художній фільми, світові прем'єри яких відбулися під час Берлінале-2024.