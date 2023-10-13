Вечером 12 октября в прямом эфире прошла церемония награждения шестой юбилейной Национальной премией кинокритиков "Кіноколо". Имена победителей традиционно стали известны в первую неделю Киевской недели критики.

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Победители Главная награда вечера досталась фильму "Ля Палисиада" в номинации "Лучший полнометражный игровой фильм". Авторы называли эту ленту "постсоветским нуаром", события здесь разворачиваются в 1996 году накануне отмены смертной казни в Украине.

"Ля Палисиада": смотрите трейлер онлайн

Лучшим документальным фильмом назвали "20 дней в Мариуполе". Напомним, что это претендент от Украины на Оскар.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер онлайн

Не могли не вспомнить фильм "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича. Лента победила сразу в трех номинациях.

"Люксембург, Люксембург": смотрите видео

Полный список победителей премии "Кіноколо"

Лучший полнометражный игровой фильм – "Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко

Лучший короткометражный игровой фильм – "ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк

Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

Лучший анимационный фильм – "Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник

Открытие года – "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

Лучшая режиссура – Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")

Лучший актер – Амил Насиров, "Люксембург, Люксембург"

Лучшая актриса – Карина Химчук, "Ты меня любишь?"

Лучший сценарий фильма : Антонио Лукич, "Люксембург, Люксембург"

За достижение – Довженко-Центр за лекторий "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино".

Журналист Артур Корниенко, кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский, журналист Юрий Самусенко и кинокритик Антон Филатор получили специальные награды.