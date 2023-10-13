Вечером 12 октября в прямом эфире прошла церемония награждения шестой юбилейной Национальной премией кинокритиков "Кіноколо". Имена победителей традиционно стали известны в первую неделю Киевской недели критики.
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Победители Главная награда вечера досталась фильму "Ля Палисиада" в номинации "Лучший полнометражный игровой фильм". Авторы называли эту ленту "постсоветским нуаром", события здесь разворачиваются в 1996 году накануне отмены смертной казни в Украине.
"Ля Палисиада": смотрите трейлер онлайн
Лучшим документальным фильмом назвали "20 дней в Мариуполе". Напомним, что это претендент от Украины на Оскар.
"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер онлайн
Не могли не вспомнить фильм "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича. Лента победила сразу в трех номинациях.
"Люксембург, Люксембург": смотрите видео
Полный список победителей премии "Кіноколо"
Лучший полнометражный игровой фильм – "Ля Палисиада", режиссер Филипп Сотниченко
Лучший короткометражный игровой фильм – "ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк
Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
Лучший анимационный фильм – "Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник
Открытие года – "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
Лучшая режиссура – Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")
Лучший актер – Амил Насиров, "Люксембург, Люксембург"
Лучшая актриса – Карина Химчук, "Ты меня любишь?"
Лучший сценарий фильма : Антонио Лукич, "Люксембург, Люксембург"
За достижение – Довженко-Центр за лекторий "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино".
Журналист Артур Корниенко, кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский, журналист Юрий Самусенко и кинокритик Антон Филатор получили специальные награды.