Ввечері 12 жовтня у прямому ефірі відбулась церемонія нагородження шостою ювілейною Національною премією кінокритиків "Кіноколо". Імена переможців традиційно стали відомими у перший тиждень Київського тижня критики.
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Переможці Головна нагорода вечора дісталась фільму "Ля Палісіада" у номінації "Найкращий повнометражний ігровий фільм". Автори називали цю стрічку "пострадянським нуаром", події тут розгортаються у 1996 році напередодні скасування смертної кари в Україні.
"Ля Палісіада": дивіться трейлер онлайн
Найкращим документальним фільмом назвали "20 днів у Маріуполі". Нагадаємо, що це претендент від України на Оскар.
"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн
Не могли не згадати про фільм "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча. Стрічка перемогла одразу в трьох номінаціях.
"Люксембург, Люксембург": дивіться відео
Повний список переможців премії "Кіноколо"
Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко
Найкращий короткометражний ігровий фільм – "ГКЧП", режисер Аркадій Непиталюк
Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов
Найкращий анімаційний фільм – "Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник
Відкриття року – "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов
Найкраща режисура – Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург")
Найкращий актор – Аміл Насіров, "Люксембург, Люксембург"
Найкраща акторка – Карина Химчук, "Ти мене любиш?"
Найкращий сценарій фільму: Антоніо Лукіч, "Люксембург, Люксембург"
За досягнення – Довженко-Центр за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно".
Журналіст Артур Корнієнко, кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст Юрій Самусенко та кінокритик Антон Філатор отримали спеціальні відзнаки.