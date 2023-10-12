Не є таємницею, що творці "Корони" дуже ретельно підходять до затвердження акторського складу. Тому у матеріалі 24 Каналу дивіться? як виглядають актори, які приміряли на себе роль королівської родини у 6 сезоні серіалу.

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Про що 6 сезон "Корони"

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший трейлер шостого сезону популярного серіалу "Корона". З ролика стало відомо, що нові епізоди будуть про життя британської королеви в період з 1997 по 2005 роки. Зокрема, там покажуть такі знакові історичні події, як: прем'єрство Тоні Блера, смерть принцеси Діани, ранні стосунки принца Вільяма і Кейт Міддлтон, а також весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боулз.

"Корона" 6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Акторський склад серіалу "Корона"

Протягом шести сезонів серіалу, в ньому взяли участь чимало іменитих акторів і актрис. Виробники дуже уважно підходили до затвердження ролей, оскільки, окрім акторської майстерності, для них була принциповою схожа зовнішність акторів з їхніми прототипами.



Клер Фой у 2 сезоні "Корони" / Netflix

На кожні два сезони серіалу відбувалася зміна акторів. Серед них – Хелена Бонем Картер, Джилліан Андерсон, Ванесса Кірбі, Джош О'Коннор, Емма Коррін, Метт Сміт та інші.

Актори серіалу "Корона" в реальному житті: фотопорівняння



Імельда Стонсон в "Короні" та у житті / Колаж 24 Каналу



Джонатан Прайс в "Короні" та у реальному житті / Колаж 24 Каналу



Домінік Уест в "Короні" та у реальному житті / Колаж 24 Каналу



Елізабет Дебікі в "Короні" та у реальному житті / Колаж 24 Каналу

У 6 сезоні з'являться нові актори. Ед Маквей і Мег Белламі вперше втілять на екрані образи принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Їх побачите у першій частині вже 16 листопада.

Авторка: Ольга Паньків