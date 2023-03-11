Кто станет победителем Оскара 2023: финальные прогнозы букмекеров

В ночь с 12 на 13 марта состоится торжественная церемония награждения премии Оскар-2023. Пока организаторы готовятся к самому знаменательному событию в киноиндустрии, букмекеры готовы предложить свои варианты победителей.

Важное событие года отгремит в Лос-Анджелесе в 3 часа ночи по киевскому времени. Кто может победить – узнайте в прогнозах букмекеров на 11 марта 2022 года.

Смотрите также Когда и где смотреть Оскар-2023: дата и время проведения самой популярной премии

Победители Оскара-2023: прогнозы букмекеров

Самый лучший фильм

"На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front

"Аватар: Путь воды" / Avatar: The Way of Water

"Банши Инишерина" / The Banshees of Inisherin

"Элвис" / Elvis

"Всё везде и сразу" / Everything Everywhere All at Once

"Фабельманы" / The Fabelmans

"Тар" / Tár

"Топ Ган: Мэверик" / Top Gun: Maverick

"Треугольник печали" / Triangle of Sadness

"Женщины разговаривают" / Women Talking

Лучший актер

Остин Батлер ("Элвис")

Колин Фаррелл ("Банши Инишинина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Пол Мескаль ("Aftersun")

Билл Наи ("Жить")

Лучшая актриса

Кейт Бланшетт ("Тар")

Анна де Армас ("Блондинка")

Андреа Райзборо ("К Лесли")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Мишель Ео ("Всё везде и сразу")

Лучший актер второго плана

Брендан Глисон ("Банши Инишерина")

Брайан Тайри Генри ("Дорога")

Джадд Гирш ("Фабельманы")

Барри Кеоган ("Банши Инишерина")

Джонатан Ке Кван ("Всё везде и сразу")

Лучшая актриса второго плана

Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")

Хун Чау ("Кит")

Керри Кондон ("Банши Инишерина")

Джейми Ли Кертис ("Всё везде и сразу")

Стефани Хсу ("Всё везде и сразу")

Лучший режиссер

Тодд Филд ("Тар")

Дэни Кван и Дэниел Шайнерт ("Всё везде и сразу")

Мартин Мак-Дона ("Банши Инишерина")

Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Лучший анимационный художественный фильм

"Пиноккио Гильермо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio

"Марсель-ракушка в туфлях" / Marcel the Shell with Shoes On

"Кот в сапогах: Последнее желание" / Puss in Boots: The Last Wish

"Морской зверь" / The Sea Beast

"Я – панда" / Turning Red

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Мальчик, крот, лиса и конь" / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

"Летучий моряк" / The Flying Sailor

"Торговцы льдом" / Ice Merchants

"Мой год Дикс" / My Year of Dicks

"Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".

Лучший дизайн костюма

"Вавилон"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Всё везде и сразу"

"Миссис Харрис уезжает в Париж"

Лучший звук

"На Западном фронте без перемен "

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Элвис"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучшая музыка (оригинальная партитура)

"На Западном фронте без перемен "

"Вавилон"

"Баньши Инишерина"

"Всё везде и сразу"

"Фабельманы"

Лучший адаптированный сценарий

"На Западном фронте без перемен "

"Ножи наголо: Стеклянный лук"

"Жить"

"Топ Ган: Мэверик"

"Женщины говорят"

Лучший оригинальный сценарий

"Банши Инишерина"

"Всё везде и сразу"

"Фабельманы"

"Тар"

"Треугольник печали"

Лучшая музыка (оригинальная песня)

Applause / "Расскажи как женщина"

Hold My Hand / "Топ Ган: Мэверик"

Lift Me Up / "Черная пантеры: Ваканда навсегда"

Naatu Naatu / "RRR"

This Is a Life / "Всё везде и сразу"

Лучший документальный фильм

"Все дышащее" / All That Breathes

"Вся красота и кровопролитие" / All the Beauty and the Bloodshed

"Огонь любви" / Fire of Love

"Дом из заноз" / A House Made of Splinters

"Навальный" / Navalny

Лучший документальный короткометражный фильм

"Заклинатели слонов" / The Elephant Whisperers

"Выезд" / Haulout

"Как вы измеряете год?" / How Do You Measure a Year?

"Эффект Марты Митчелл" / The Martha Mitchell Effect

"Незнакомец у ворот" / Stranger at the Gate

Лучший международный художественный фильм

Германия, "На Западном фронте без перемен " / All Quiet on the Western Front

Аргентина, "Аргентина, 1985"/Argentina, 1985

Бельгия, "Близко" / Close

Польша, ЕО/EO

Ирландия, "Тихая девушка" / The Quiet Girl

Лучший игровой короткометражный фильм

"Ирландское прощание" / An Irish Goodbye

"Ивалу" "Ивалу" / Ivalu

"Ле Пуполь" / Le Pupille

"Ночное путешествие" / Night Ride

"Красный чемодан" / The Red Suitcase

Лучший макияж и прическа

"На Западном фронте без перемен"

"Бэтмен"

"Черная пантера: Ваканда навсегда"

"Элвис"

"Кит"

Лучшая работа художника-постановщика

"На Западном фронте без перемен"

"Аватар: Путь воды"

"Вавилон"

"Элвис"

"Фабельманы"

Лучший монтаж фильма

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"Всё везде и сразу"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

Лучшие визуальные эффекты

"На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front

"Аватар: Путь воды" / Avatar: The Way of Water

"Бэтмен" / The Batman

"Черная пантера: Ваканда навсегда" / Black Panther: Wakanda Forever

"Топ Ган: Мэверик" / Top Gun: Maverick

Кинематография