Кто станет победителем Оскара 2023: финальные прогнозы букмекеров

11 марта 2023, 19:12
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Источник:

The New York Times

В ночь с 12 на 13 марта состоится торжественная церемония награждения премии Оскар-2023. Пока организаторы готовятся к самому знаменательному событию в киноиндустрии, букмекеры готовы предложить свои варианты победителей.

Важное событие года отгремит в Лос-Анджелесе в 3 часа ночи по киевскому времени. Кто может победить – узнайте в прогнозах букмекеров на 11 марта 2022 года.

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Победители Оскара-2023: прогнозы букмекеров

Самый лучший фильм

  • "На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front
  • "Аватар: Путь воды" / Avatar: The Way of Water
  • "Банши Инишерина" / The Banshees of Inisherin
  • "Элвис" / Elvis
  • "Всё везде и сразу" / Everything Everywhere All at Once
  • "Фабельманы" / The Fabelmans
  • "Тар" / Tár
  • "Топ Ган: Мэверик" / Top Gun: Maverick
  • "Треугольник печали" / Triangle of Sadness
  • "Женщины разговаривают" / Women Talking

Лучший актер

  • Остин Батлер ("Элвис")
  • Колин Фаррелл ("Банши Инишинина")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Пол Мескаль ("Aftersun")
  • Билл Наи ("Жить")

Лучшая актриса

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Анна де Армас ("Блондинка")
  • Андреа Райзборо ("К Лесли")
  • Мишель Уильямс ("Фабельманы")
  • Мишель Ео ("Всё везде и сразу")

Лучший актер второго плана

  • Брендан Глисон ("Банши Инишерина")
  • Брайан Тайри Генри ("Дорога")
  • Джадд Гирш ("Фабельманы")
  • Барри Кеоган ("Банши Инишерина")
  • Джонатан Ке Кван ("Всё везде и сразу")

Лучшая актриса второго плана

  • Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
  • Хун Чау ("Кит")
  • Керри Кондон ("Банши Инишерина")
  • Джейми Ли Кертис ("Всё везде и сразу")
  • Стефани Хсу ("Всё везде и сразу")

Лучший режиссер

  • Тодд Филд ("Тар")
  • Дэни Кван и Дэниел Шайнерт ("Всё везде и сразу")
  • Мартин Мак-Дона ("Банши Инишерина")
  • Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")
  • Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Лучший анимационный художественный фильм

  • "Пиноккио Гильермо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio
  • "Марсель-ракушка в туфлях" / Marcel the Shell with Shoes On
  • "Кот в сапогах: Последнее желание" / Puss in Boots: The Last Wish
  • "Морской зверь" / The Sea Beast
  • "Я – панда" / Turning Red

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Мальчик, крот, лиса и конь" / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
  • "Летучий моряк" / The Flying Sailor
  • "Торговцы льдом" / Ice Merchants
  • "Мой год Дикс" / My Year of Dicks
  • "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".

Лучший дизайн костюма

  • "Вавилон"
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Элвис"
  • "Всё везде и сразу"
  • "Миссис Харрис уезжает в Париж"

Лучший звук

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Аватар: Путь воды"
  • "Бэтмен"
  • "Элвис"
  • "Топ Ган: Мэверик"

Лучшая музыка (оригинальная партитура)

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Вавилон"
  • "Баньши Инишерина"
  • "Всё везде и сразу"
  • "Фабельманы"

Лучший адаптированный сценарий

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Ножи наголо: Стеклянный лук"
  • "Жить"
  • "Топ Ган: Мэверик"
  • "Женщины говорят"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Банши Инишерина"
  • "Всё везде и сразу"
  • "Фабельманы"
  • "Тар"
  • "Треугольник печали"

Лучшая музыка (оригинальная песня)

  • Applause / "Расскажи как женщина"
  • Hold My Hand / "Топ Ган: Мэверик"
  • Lift Me Up / "Черная пантеры: Ваканда навсегда"
  • Naatu Naatu / "RRR"
  • This Is a Life / "Всё везде и сразу"

Лучший документальный фильм

  • "Все дышащее" / All That Breathes
  • "Вся красота и кровопролитие" / All the Beauty and the Bloodshed
  • "Огонь любви" / Fire of Love
  • "Дом из заноз" / A House Made of Splinters
  • "Навальный" / Navalny

Лучший документальный короткометражный фильм

  • "Заклинатели слонов" / The Elephant Whisperers
  • "Выезд" / Haulout
  • "Как вы измеряете год?" / How Do You Measure a Year?
  • "Эффект Марты Митчелл" / The Martha Mitchell Effect
  • "Незнакомец у ворот" / Stranger at the Gate

Лучший международный художественный фильм

  • Германия, "На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front
  • Аргентина, "Аргентина, 1985"/Argentina, 1985
  • Бельгия, "Близко" / Close
  • Польша, ЕО/EO
  • Ирландия, "Тихая девушка" / The Quiet Girl

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "Ирландское прощание" / An Irish Goodbye
  • "Ивалу" "Ивалу" / Ivalu
  • "Ле Пуполь" / Le Pupille
  • "Ночное путешествие" / Night Ride
  • "Красный чемодан" / The Red Suitcase

Лучший макияж и прическа

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Бэтмен"
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • "Элвис"
  • "Кит"

Лучшая работа художника-постановщика

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Аватар: Путь воды"
  • "Вавилон"
  • "Элвис"
  • "Фабельманы"

Лучший монтаж фильма

  • "Банши Инишерина"
  • "Элвис"
  • "Всё везде и сразу"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Мэверик"

Лучшие визуальные эффекты

  • "На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front
  • "Аватар: Путь воды" / Avatar: The Way of Water
  • "Бэтмен" / The Batman
  • "Черная пантера: Ваканда навсегда" / Black Panther: Wakanda Forever
  • "Топ Ган: Мэверик" / Top Gun: Maverick

Кинематография

  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Бардо, ложная хроника горстки истин"
  • "Элвис"
  • "Империя света"
  • "Тар"
Автор: Наталія Гулій