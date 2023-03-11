Кто станет победителем Оскара 2023: финальные прогнозы букмекеров
11 марта 2023, 19:12Читати новину українською
Источник:The New York Times
В ночь с 12 на 13 марта состоится торжественная церемония награждения премии Оскар-2023. Пока организаторы готовятся к самому знаменательному событию в киноиндустрии, букмекеры готовы предложить свои варианты победителей.
Важное событие года отгремит в Лос-Анджелесе в 3 часа ночи по киевскому времени. Кто может победить – узнайте в прогнозах букмекеров на 11 марта 2022 года.
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Победители Оскара-2023: прогнозы букмекеров
Самый лучший фильм
- "На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front
- "Аватар: Путь воды" / Avatar: The Way of Water
- "Банши Инишерина" / The Banshees of Inisherin
- "Элвис" / Elvis
- "Всё везде и сразу" / Everything Everywhere All at Once
- "Фабельманы" / The Fabelmans
- "Тар" / Tár
- "Топ Ган: Мэверик" / Top Gun: Maverick
- "Треугольник печали" / Triangle of Sadness
- "Женщины разговаривают" / Women Talking
Лучший актер
- Остин Батлер ("Элвис")
- Колин Фаррелл ("Банши Инишинина")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Пол Мескаль ("Aftersun")
- Билл Наи ("Жить")
Лучшая актриса
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Анна де Армас ("Блондинка")
- Андреа Райзборо ("К Лесли")
- Мишель Уильямс ("Фабельманы")
- Мишель Ео ("Всё везде и сразу")
Лучший актер второго плана
- Брендан Глисон ("Банши Инишерина")
- Брайан Тайри Генри ("Дорога")
- Джадд Гирш ("Фабельманы")
- Барри Кеоган ("Банши Инишерина")
- Джонатан Ке Кван ("Всё везде и сразу")
Лучшая актриса второго плана
- Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
- Хун Чау ("Кит")
- Керри Кондон ("Банши Инишерина")
- Джейми Ли Кертис ("Всё везде и сразу")
- Стефани Хсу ("Всё везде и сразу")
Лучший режиссер
- Тодд Филд ("Тар")
- Дэни Кван и Дэниел Шайнерт ("Всё везде и сразу")
- Мартин Мак-Дона ("Банши Инишерина")
- Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")
- Стивен Спилберг ("Фабельманы")
Лучший анимационный художественный фильм
- "Пиноккио Гильермо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio
- "Марсель-ракушка в туфлях" / Marcel the Shell with Shoes On
- "Кот в сапогах: Последнее желание" / Puss in Boots: The Last Wish
- "Морской зверь" / The Sea Beast
- "Я – панда" / Turning Red
Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Мальчик, крот, лиса и конь" / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
- "Летучий моряк" / The Flying Sailor
- "Торговцы льдом" / Ice Merchants
- "Мой год Дикс" / My Year of Dicks
- "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".
Лучший дизайн костюма
- "Вавилон"
- "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- "Элвис"
- "Всё везде и сразу"
- "Миссис Харрис уезжает в Париж"
Лучший звук
- "На Западном фронте без перемен"
- "Аватар: Путь воды"
- "Бэтмен"
- "Элвис"
- "Топ Ган: Мэверик"
Лучшая музыка (оригинальная партитура)
- "На Западном фронте без перемен"
- "Вавилон"
- "Баньши Инишерина"
- "Всё везде и сразу"
- "Фабельманы"
Лучший адаптированный сценарий
- "На Западном фронте без перемен"
- "Ножи наголо: Стеклянный лук"
- "Жить"
- "Топ Ган: Мэверик"
- "Женщины говорят"
Лучший оригинальный сценарий
- "Банши Инишерина"
- "Всё везде и сразу"
- "Фабельманы"
- "Тар"
- "Треугольник печали"
Лучшая музыка (оригинальная песня)
- Applause / "Расскажи как женщина"
- Hold My Hand / "Топ Ган: Мэверик"
- Lift Me Up / "Черная пантеры: Ваканда навсегда"
- Naatu Naatu / "RRR"
- This Is a Life / "Всё везде и сразу"
Лучший документальный фильм
- "Все дышащее" / All That Breathes
- "Вся красота и кровопролитие" / All the Beauty and the Bloodshed
- "Огонь любви" / Fire of Love
- "Дом из заноз" / A House Made of Splinters
- "Навальный" / Navalny
Лучший документальный короткометражный фильм
- "Заклинатели слонов" / The Elephant Whisperers
- "Выезд" / Haulout
- "Как вы измеряете год?" / How Do You Measure a Year?
- "Эффект Марты Митчелл" / The Martha Mitchell Effect
- "Незнакомец у ворот" / Stranger at the Gate
Лучший международный художественный фильм
- Германия, "На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front
- Аргентина, "Аргентина, 1985"/Argentina, 1985
- Бельгия, "Близко" / Close
- Польша, ЕО/EO
- Ирландия, "Тихая девушка" / The Quiet Girl
Лучший игровой короткометражный фильм
- "Ирландское прощание" / An Irish Goodbye
- "Ивалу" "Ивалу" / Ivalu
- "Ле Пуполь" / Le Pupille
- "Ночное путешествие" / Night Ride
- "Красный чемодан" / The Red Suitcase
Лучший макияж и прическа
- "На Западном фронте без перемен"
- "Бэтмен"
- "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- "Элвис"
- "Кит"
Лучшая работа художника-постановщика
- "На Западном фронте без перемен"
- "Аватар: Путь воды"
- "Вавилон"
- "Элвис"
- "Фабельманы"
Лучший монтаж фильма
- "Банши Инишерина"
- "Элвис"
- "Всё везде и сразу"
- "Тар"
- "Топ Ган: Мэверик"
Лучшие визуальные эффекты
- "На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front
- "Аватар: Путь воды" / Avatar: The Way of Water
- "Бэтмен" / The Batman
- "Черная пантера: Ваканда навсегда" / Black Panther: Wakanda Forever
- "Топ Ган: Мэверик" / Top Gun: Maverick
Кинематография
- "На Западном фронте без перемен"
- "Бардо, ложная хроника горстки истин"
- "Элвис"
- "Империя света"
- "Тар"