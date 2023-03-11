Важлива подія року відгримить у Лос-Анджелесі о 3 годині ночі за київським часом. Хто може перемогти – дізнавайтесь у прогнозах букмекерів станом на 11 березня 2022 року.

Дивіться також Коли та де дивитися Оскар-2023: дата та час проведення найпопулярнішої премії

Переможці Оскара-2023: прогнози букмекерів

Найкращий фільм

  • "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
  • "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water
  • "Банші Інішерина" / The Banshees of Inisherin
  • "Елвіс" / Elvis
  • "Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once
  • "Фабельмани" / The Fabelmans
  • "Тар" / Tár
  • "Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick
  • "Трикутник смутку" / Triangle of Sadness
  • "Жінки розмовляють" / Women Talking

Найкращий актор

  • Остін Батлер ("Елвіс")
  • Колін Фаррелл ("Банші Інішерина")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Пол Мескаль ("Aftersun")
  • Білл Наї ("Жити")

Найкраща акторка

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Анна де Армас ("Білявка")
  • Андреа Райзборо ("До Леслі")
  • Мішель Вільямс ("Фабельмани")
  • Мішель Єо ("Все завжди і водночас")

Найкращий актор другого плану

  • Брендан Глісон ("Банші Інішеріна")
  • Браян Тайрі Генрі ("Дорога")
  • Джадд Гірш ("Фабельмани")
  • Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна")
  • Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")

Найкраща акторка другого плану

  • Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
  • Хун Чау ("Кит")
  • Керрі Кондон ("Банші Інішеріна")
  • Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
  • Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")

Найкращий режисер

  • Тодд Філд ("Тар")
  • Дені Кван та Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")
  • Мартін Мак-Дона ("Банші Інішеріна")
  • Рубен Естлунд ("Трикутник смутку")
  • Стівен Спілберг ("Фабельмани")

Найкращий анімаційний художній фільм

  • "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio
  • "Марсель-черепашка в туфлях" / Marcel the Shell with Shoes On
  • "Кіт у чоботях: Останнє бажання" / Puss in Boots: The Last Wish
  • "Морський звір" / The Sea Beast
  • "Я — панда" / Turning Red

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь" / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
  • "Летючий моряк" / The Flying Sailor
  • "Торговці льодом" / Ice Merchants
  • "Мій рік Дікс" / My Year of Dicks
  • "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це" / An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Найкращий дизайн костюма

  • "Вавилон"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Елвіс"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Місіс Харріс їде в Париж"

Найкращий звук

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Аватар: Шлях води"
  • "Бетмен"
  • "Елвіс"
  • "Топ Ґан: Меверік"

Найкраща музика (оригінальна партитура)

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Вавилон"
  • "Баньші Інішеріна"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Фабельмани"

Найкращий адаптований сценарій

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Ножі наголо: Скляна цибуля"
  • "Жити"
  • "Топ Ґан: Меверік"
  • "Жінки говорять"

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Банші Інішеріна"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Фабельмани"
  • "Тар"
  • "Трикутник смутку"

Найкраща музика (оригінальна пісня)

  • Applause / "Розкажи як жінка"
  • Hold My Hand / "Топ Ґан: Меверік"
  • Lift Me Up / "Чорна пантери: Ваканда назавжди"
  • Naatu Naatu / "RRR"
  • This Is a Life / "Все завжди і водночас"

Найкращий документальний фільм

  • "Все, що дихає" / All That Breathes
  • "Вся краса та кровопролиття" / All the Beauty and the Bloodshed
  • "Вогонь кохання" / Fire of Love
  • "Будинок зі скалок" / A House Made of Splinters
  • "Навальний" / Navalny

Найкращий документальний короткометражний фільм

  • "Заклиначі слонів" / The Elephant Whisperers
  • "Виїзд" / Haulout
  • "Як ви вимірюєте рік?" / How Do You Measure a Year?
  • "Ефект Марти Мітчелл" / The Martha Mitchell Effect
  • "Незнайомець біля воріт" / Stranger at the Gate

Найкращий міжнародний художній фільм

  • Німеччина, "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
  • Аргентина, "Аргентина, 1985" / Argentina, 1985
  • Бельгія, "Близько" / Close
  • Польша, ЄО / EO
  • Ірландія, "Тиха дівчина" / The Quiet Girl

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Ірландське прощання" / An Irish Goodbye
  • "Івалу" "Івалу" / Ivalu
  • "Ле Пупіль" / Le Pupille
  • "Нічна подорож" / Night Ride
  • "Червона валіза" / The Red Suitcase

Найкращий макіяж та зачіска

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Бетмен"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Елвіс"
  • "Кит"

Найкраща робота художника-постановника

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Аватар: Шлях води"
  • "Вавилон"
  • "Елвіс"
  • "Фабельмани"

Найкращий монтаж фільму

  • "Банші Інішеріна"
  • "Елвіс"
  • "Все завжджи і водночас"
  • "Тар"
  • "Топ Ґан: Меверік"​

Найкращі візуальні ефекти

  • "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
  • "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water
  • "Бетмен" / The Batman
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever
  • "Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick

Кінематографія

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Бардо, хибна хроніка жменьки істин"
  • "Елвіс"
  • "Імперія світла"
  • "Тар"