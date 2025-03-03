Оскар-2025: объявляют победителей престижной кинопремии

В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе в театре "Долби" проходит 97-я церемония рождения премии Оскар. Ведущим мероприятия является американский комик Конан О'Брайен. Так, уже объявляют победителей в разных номинациях.

Первую победу одержал американский актер Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль". О победителях во всех номинациях читайте в материале 24 Канала. Кстати Не Юрий Борисов: кто победил на премии Оскар-2025 в номинации "Лучший актер второго плана" Список победителей Оскара-2025 Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин ("Настоящая боль"). Лучший анимационный международный фильм – "Поток Последний кот на земле". Лучший анимационный короткометражный фильм – "В тени Кипариса". Лучший дизайн костюмов – "Wicked: Чародейка". Лучший оригинальный сценарий – "Анора". Лучший сценарий-адаптация – "Конклав". Лучший грим и прическа – "Субстанция". Лучший монтаж – "Анора". Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана ("Эмилия Перес"). Лучшая работа художника-постановщика – "Wicked: Чародейка". Лучшая песня – "Эмилия Перес". Лучший фильм – Лучший режиссер – Лучшая мужская роль – Лучшая женская роль – Лучшая женская роль второго плана – Лучший оригинальный сценарий – Лучший сценарий-адаптация – Лучший анимационный полнометражный фильм – Лучшая музыка – Лучший международный художественный фильм – Лучшая работа художника-постановщика – Лучшая операторская работа – Лучший звук – Лучший анимационный короткометражный фильм – Лучший художественный короткометражный фильм – Лучший монтаж – Лучшие визуальные эффекты – Лучший документальный полнометражный фильм – Лучший документальный короткометражный фильм – Лучший дизайн костюмов – Лучший грим и прическа –