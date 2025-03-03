Оскар-2025: объявляют победителей престижной кинопремии
В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе в театре "Долби" проходит 97-я церемония рождения премии Оскар. Ведущим мероприятия является американский комик Конан О'Брайен. Так, уже объявляют победителей в разных номинациях.
Первую победу одержал американский актер Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль". О победителях во всех номинациях читайте в материале 24 Канала.
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Список победителей Оскара-2025
Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин ("Настоящая боль").
Лучший анимационный международный фильм – "Поток Последний кот на земле".
Лучший анимационный короткометражный фильм – "В тени Кипариса".
Лучший дизайн костюмов – "Wicked: Чародейка".
Лучший оригинальный сценарий – "Анора".
Лучший сценарий-адаптация – "Конклав".
Лучший грим и прическа – "Субстанция".
Лучший монтаж – "Анора".
Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана ("Эмилия Перес").
Лучшая работа художника-постановщика – "Wicked: Чародейка".
Лучшая песня – "Эмилия Перес".
Лучший фильм –
Лучший режиссер –
Лучшая мужская роль –
Лучшая женская роль –
Лучшая женская роль второго плана –
Лучший оригинальный сценарий –
Лучший сценарий-адаптация –
Лучший анимационный полнометражный фильм –
Лучшая музыка –
Лучший международный художественный фильм –
Лучшая работа художника-постановщика –
Лучшая операторская работа –
Лучший звук –
Лучший анимационный короткометражный фильм –
Лучший художественный короткометражный фильм –
Лучший монтаж –
Лучшие визуальные эффекты –
Лучший документальный полнометражный фильм –
Лучший документальный короткометражный фильм –
Лучший дизайн костюмов –
Лучший грим и прическа –