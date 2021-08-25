Новый фрагмент из фильма опубликовали под названием "Библиотека". Об этом сообщает пресс-служба "Вольга Украина".

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Что показали во фрагменте

Ролик сосредоточен на племяннике короля Артура Гавейне – персонажа лауреата премии BAFTA Дэва Пателя ("Лев", "История Дэвида Копперфилда"), который оказался в замке эксцентричного лорда Бертилака (Джоэл Эдгертон из "Воина" и "Великого Гэтсби") наедине с загадочной Леди в исполнении лауреата премии Оскар Алисии Викандер. Звезда фильмов "Лара Крофт" и "Из машины", как известно, играет сразу две женские партии в фильме – любимой Гавейна простолюдинки Эссель и Леди, которая стремится соблазнить Гавейна на пути к его встрече с Зеленым рыцарем.

Сюжет фильма

Фэнтези "Легенда о зеленом рыцаре" рассказывает о юном Гавейне, который на Рождественском пиру вызвался на поединок с непрошеным гостем Камелота – Зеленым рыцарем. И теперь ему придется совершить путешествие сквозь препятствия и искушения на пути к чести и своему месту у престола, если оно того, конечно же, стоит.

Актерский состав

Кроме Дэва Пателя, Алисии Викандер и Джоэла Эдгертона, в фильме также снялись:

Шон Харрис (франшиза "Миссия невыполнима", "Прометей")

Кейт Дики ("Игра престолов", "Прометей")

Барри Кеоган ("Вечные", "Чернобыль") и др.

Интересно! Изначально "Легенда о зеленом рыцаре" должна была выйти на экраны летом 2020-го года, но фильм был перенесен из-за пандемии. Этой паузой воспользовался Дэвид Лоури, значительно перемонтировав фильм и добавив в него еще большее количество визуальных эффектов. За спецэффекты "Легенды о Зеленом рыцаре" отвечает студия Weta Digital ("Властелин колец", "Хоббит", финальные "Мстители" и др. франшизы).