Подарили героям голоса и внешность: какие украинские актеры сыграли в знаковом STALKER 2

Видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl удивила не только многообразием украинских песен, но и актеров. Именно они подарили главным персонажам игры свои лица и голоса.

Вторая часть игры S.T.A.L.K.E.R. достигла бешеного успеха. Через неделю после выхода она стала хитом в Steam, где оказалось, что чаще всего ее покупают американцы. Главных и второстепенных персонажей S.T.A.L.K.E.R. 2 воплотили известные украинские актеры театра, кино и дубляжа, пишет 24 Канал.

Интересно Сеть неистовствует: в игре STALKER 2 использовали 420 украинских песен

Дмитрий Гаврилов – Скиф

Главный герой в игре – сталкер по прозвищу Скиф. Его озвучил украинский актер театра, кино и дубляжа – Дмитрий Гаврилов. Фанаты Marvel Comics быстро узнают знакомый голос, ведь Гаврилов известен тем, что озвучивал Тора и Дэдпула.

Станислав Щекин и Александр Кобзарь – Фауст

Таинственный герой Фауст, у которого свое видение на Зону, получил голос Александра Кобзаря – звезду фильма "Поводырь", который также дебютировал как режиссер с лентой "Отец". Внешность персонажа принадлежит Станиславу Щекину.



Фауст в игре / Коллаж Кино 24

Владислав Писаренко – Рихтер

Молодой сталкер Рихтер любит слушать музыку и петь. Именно он исполнял песню Николая Мозгового в одном из трейлеров. Его голосом является Владислав Писаренко – известный актер и звезда сериалов "Первые ласточки 2", "Звезды по обмену", "Дом Бобринских" и другие.

Елена Курта и Юлия Санина – Агата

Таинственную госпожу Агату заметили еще в прошлом году. Персонажку сыграла актриса Елена Курта, которую знают по роли Дарьи Петровны в сериале "Школа". Озвучила госпожу Агату – фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.



Госпожа Агата в игре / Коллаж Кино 24

Александр Лаптий – Шрам

Александр "Сей" Лаптий – актер театра и кино, а с 2023 года боец бригады "Азов", сыграл одного из главных персонажей – Шрама, который является протагонистом в игре.

Дмитрий Сарансков и Андрей Исаенко – Бродяга

Бродяга - персонаж с непростой судьбой. Моделью для него стал актер Дмитрий Сарансков, звезда "Участкового с ДВРЗ", который также должен был заменить лицо российского актера в одном из сериалов СТБ. Голосом Бродяги стал Андрей Исаенко, известный ролями в "Киборгах", "Доме "Слово"" и других фильмах.

Алексей Хильский и Олесь Гимбаржевский – Зотов

Офицер "Варты", капитан Зотов - тоже один из главных персонажей. Он срисован с Алексея Хильского – украинского актера, который погиб во время выполнения боевого задания. Роль Зотова была для него одной из последних. Озвучил персонажа Олесь Гимбаржевский.

Леонид Захарченко и Андрей Романий – полковник Коршунов

Полковник Коршунов – бывший военный и член группировки "Варта". Заслуженный артист Украины Андрей Романий подарил Коршунову голос. Зато внешность персонажа срисована с актера и каскадера Леонида Захарченко.



Полковник Коршунов – Леонид Захарченко / Коллаж Кино 24

Анатолий Зиновенко и Михаил Кришталь – Батя

Внешность еще одного персонажа игры досталась Анатолию Зиновенко, в актерском активе которого множество телепроектов. Озвучивал Батю Михаил Кришталь, который является украинским голосом Киану Ривза.

Многие другие актеры присоединились к созданию S.T.A.L.K.E.R., воплотив и озвучив главных персонажей, пишет Playua:

Сергей Стрельников – полковник Дегтярев;

Антонина Хижняк – Береза (кроме того, актриса озвучила систему оповещений, также ее голос звучит в начале игры в радио);

Сидорович – Вадим Пономаренко;

Шустрый – Павел Скороходько;

Припой – Алексей Смолка;

Герман – Дмитрий Нежельский;

Стрелок – Роман Мацюта;

Доктор – Александр Ганноченко;

Ярослав Шиндер – Далин.

Немало украинских актеров звучат в эпизодических ролях: Григорий Бакланов (23 персонажа), Антонина Хижняк, Елена Узлюк, Тарас Цимбалюк, Георгий Хостикоев, Роман Кулин, Влад Никитюк, Ярослав Шахторин и многие другие.

К анимации этих персонажей приложились Евгений Рачок, Николай Данилюк, Александр Пожарский, Владимир Захаренков.