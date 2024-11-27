Друга частина гри S.T.A.L.K.E.R. досягла шаленого успіху. Через тиждень після виходу вона стала хітом у Steam, де виявилось, що найчастіше її купують американці. Головних та другорядних персонажів S.T.A.L.K.E.R. 2 втілили відомі українські актори театру, кіно та дубляжу, пише 24 Канал.

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Дмитро Гаврилов – Скіф

Головний герой у грі – сталкер на прізвисько Скіф. Його озвучив український актор театру, кіно й дубляжу – Дмитро Гаврилов. Фанати Marvel Comics швидко впізнають знайомий голос, адже Гаврилов відомий тим, що озвучував Тора й Дедпула.

Станіслав Щокін і Олександр Кобзар – Фауст

Таємничий герой Фауст, у якого своє бачення на Зону, отримав голос Олександра Кобзаря – зірку фільму "Поводир", який також дебютував як режисер зі стрічкою "Батько". Зовнішність персонажа належить Станіславу Щокіну.



Фауст у грі / Колаж Кіно 24

Владислав Писаренко – Ріхтер

Молодий сталкер Ріхтер любить слухати музику та співати. Саме він виконував пісню Миколи Мозгового в одному з трейлерів. Його голосом є Владислав Писаренко – відомий актор та зірка серіалів "Перші ластівки 2", "Зірки за обміном", "Дім Бобринських" та інші.

Олена Курта та Юлія Саніна – пані Агата

Таємничу пані Агату помітили ще минулого року. Персонажку зіграла акторка Олена Курта, яку знають за роллю Дарини Петрівни в серіалі "Школа". Озвучила пані Агату – фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.



Пані Агата у грі / Колаж Кіно 24

Олександр Лаптій – Шрам

Олександр "Сей" Лаптій – актор театру та кіно, а з 2023 року боєць бригади "Азов", зіграв одного з головних персонажів – Шрама, який є протагоністом у грі.

Дмитро Сарансков і Андрій Ісаєнко – Бродяга

Бродяга – персонаж з непростою долею. Моделлю для нього став актор Дмитро Сарансков, зірка "Дільничого із ДВРЗ", який також мав замінити обличчя російського актора в одному з серіалів СТБ. Голосом Бродяги став Андрій Ісаєнко, відомий ролями у "Кіборгах", "Будинку "Слово"" та інших фільмах.

Олексій Хільський і Олесь Гімбаржевський – Зотов

Офіцер "Варти", капітан Зотов – теж один з головних персонажів. Він змальований з Олексія Хільського – українського актора, який загинув під час виконання бойового завдання. Роль Зотова була для нього однією з останніх. Озвучив персонажа Олесь Гімбаржевський.

Леонід Захарченко й Андрій Романій – полковник Коршунов

Полковник Коршунов – колишній військовий і член угруповання "Варта". Заслужений артист України Андрій Романій подарував Коршунову голос. Натомість зовнішність персонажа змальована з актора та каскадера Леоніда Захарченка.



Полковник Коршунов – Леонід Захарченко / Колаж Кіно 24

Анатолій Зіновенко та Михайло Кришталь – Батя

Зовнішність ще одного персонажа гри дісталась Анатолію Зіновенку, в акторському доробку якого безліч телепроєктів. Озвучував Батю Михайло Кришталь, який є українським голосом Кіану Рівза.

Багато інших акторів долучилися до створення S.T.A.L.K.E.R., втіливши та озвучивши головних персонажів, пише Playua:

Сергій Стрельников – полковник Дегтярьов;

Сидорович – Вадим Пономаренко;

Шустрий – Павло Скороходько;

Припій – Олексій Смолка;

Герман – Дмитро Нежельський;

Стрілець – Роман Мацюта;

Доктор – Олександр Ганноченко;

Ярослав Шиндер – Далін.

Чимало українських акторів звучать в епізодичних ролях: Григорій Бакланов (23 персонажі), Антоніна Хижняк, Олена Узлюк, Тарас Цимбалюк, Георгій Хостікоєв, Роман Кулін, Влад Никитюк, Ярослав Шахторін та багато інших.

До анімацій цих персонажів доклалися Євген Рачок, Микола Данилюк, Олександр Пожарський, Володимир Захаренков.