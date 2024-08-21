Смертельная доза и обвиняемые: появились новые подробности смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри

Полиция продолжает расследовать загадочную смерть известного актера Мэттью Перри, звезды культового сериала "Друзья", которого осенью 2023 года нашли мертвым в гидромассажном бассейне в его доме. Изначально обстоятельства смерти актера вызвали немало вопросов, и правоохранители начали активное расследование, чтобы понять, что именно произошло в последние моменты его жизни.

Полиция поделилась новыми подробностями этого трагического дела. В частности, расследование сосредоточено на том, как актер мог получить смертельную дозу кетамина, который в высоких дозах может быть опасным для жизни.

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Появились новые подробности смерти Мэттью Перри: что известно

В день смерти Мэттью его помощник Кеннет Ивамасу выполнял просьбу актера, введя ему три дозы анестетика. Перри попросил Ивамасу сделать ему "самую большую дозу" и подготовить гидромассажный бассейн, после чего помощник покинул дом. Когда он вернулся, Перри уже был без признаков жизни.

Спустя почти год после трагедии Ивамасу, а также четверо других подозреваемых обвинены в причастности к смерти актера. Среди главных фигурантов: врач Сальвадор Пласенсия, который продал кетамин Перри и ввел ему препарат, врач Марк Чавес, который получил кетамин от официальных поставщиков для Пласенсии, и Джасвин Сангха, вероятная наркодилерка. Эрик Флеминг, который, как говорят, продал Ивамасу наркотики от Сангхи, также стал частью обвинений. Прокуратура утверждает, что именно кетамин, проданный Сангхой, убил актера.

30 сентября 2023 года Пласенсия и Чавес, которые были знакомы более 20 лет, через посредников узнали о заинтересованности Мэттью Перри в приобретении кетамина. Они обсудили сделку, с иронией отметив в переписке: "Интересно, сколько заплатит этот придурок". В тот же день была заключена сделка, и Пласенсия приехал в дом актера, ввел ему инъекцию и оставил дополнительные дозы кетамина вместе со шприцами.

В октябре 2023 года Пласенсия встретился с актером для повторной инъекции, но во время одного из сеансов у Перри возникла побочная реакция – он временно "замер", не имея возможности говорить или двигаться. Пласенсия признался, что зависимость Мэттью Перри выходила из-под контроля, но несмотря на это, продолжал предлагать актеру наркотики, пытаясь заработать на этом.

Эрик Флеминг также пытался продать кетамин Перри за несколько недель до его смерти. В своей переписке с Ивамасу он четко выразил свое желание заработать на продаже наркотиков, написав: "Я бы не делал этого, если бы не было шанса заработать немного денег".

Таким образом, прокуроры США отмечают, что жадность и корыстные интересы подозреваемых сыграли ключевую роль в трагедии, которая привела к смерти Мэттью Перри.