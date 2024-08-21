Поліція поділилася новими подробицями цієї трагічної справи. Зокрема, розслідування зосереджене на тому, як актор міг отримати смертельну дозу кетаміну, який у високих дозах може бути небезпечним для життя.

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З'явились нові подробиці смерті Меттью Перрі: що відомо

У день смерті Меттью його помічник Кеннет Івамасу виконував прохання актора, ввівши йому три дози анестетика. Перрі попросив Івамасу зробити йому "найбільшу дозу" та підготувати гідромасажний басейн, після чого помічник залишив будинок. Коли він повернувся, Перрі вже був без ознак життя.

Майже через рік після трагедії Івамасу, а також четверо інших підозрюваних звинувачені у причетності до смерті актора. Серед головних фігурантів: лікар Сальвадор Пласенсія, який продав кетамін Перрі та ввів йому препарат, лікар Марк Чавес, який отримав кетамін від офіційних постачальників для Пласенсії, і Джасвін Сангха, ймовірна наркодилерка. Ерік Флемінг, який, як кажуть, продав Івамасу наркотики від Сангхи, також став частиною звинувачень. Прокуратура стверджує, що саме кетамін, проданий Сангхою, вбив актора.

30 вересня 2023 року Пласенсія та Чавес, які були знайомі понад 20 років, через посередників дізналися про зацікавленість Меттью Перрі у придбанні кетаміну. Вони обговорили угоду, з іронією зазначивши у листуванні: "Цікаво, скільки заплатить цей придурок". Того ж дня була укладена угода, і Пласенсія приїхав до будинку актора, ввів йому ін'єкцію та залишив додаткові дози кетаміну разом зі шприцами.

У жовтні 2023 року Пласенсія зустрівся з актором для повторної ін'єкції, але під час одного з сеансів у Перрі виникла побічна реакція – він тимчасово "завмер", не маючи змоги говорити або рухатися. Пласенсія зізнався, що залежність Меттью Перрі виходила з-під контролю, але попри це, продовжував пропонувати акторові наркотики, намагаючись заробити на цьому.

Ерік Флемінг також намагався продати кетамін Перрі за кілька тижнів до його смерті. У своєму листуванні з Івамасу він чітко висловив своє бажання заробити на продажі наркотиків, написавши: "Я б не робив цього, якби не було шансу заробити трохи грошей".

Таким чином, прокурори США зазначають, що жадібність і корисливі інтереси підозрюваних зіграли ключову роль у трагедії, яка призвела до смерті Меттью Перрі.