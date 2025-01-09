Общие сборы фильма на сегодня составили 28 863 773 грн, а количество проданных билетов превысило 167 000, что является потрясающим достижением для украинской кинематографии. Особенно мощным является результат фильма по итогам допремьерной недели, когда бокс-офис составил 11 834 659 грн.

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Что известно об успехе новой украинской комедии "Поезд в 31 декабря"

Во время первого официального уикенда, стартовавшего 1 января 2025 года, фильм собрал 17 029 114 грн, реализовав 100 924 билета, и обошел такие масштабные премьеры, как готический хоррор "Носферату", комедию "Дочь моего терапевта" и анимационный блокбастер "Каяра". "Поезд в 31 декабря" также показал один из лучших результатов кассовых сборов первого уикенда среди украинских фильмов, которые вышли в прокат в 2024 году.



Фильм "Поезд в 31 декабря" / Кадр из фильма

Комедия продемонстрировала высокий интерес и положительные отзывы среди критиков и зрителей в соцсетях:

"Фильм супер, в это тяжелое время вы как капелька радости",

"Добрый украинский фильм, сентиментальный, немного наивный!",

"Фильм, который заставил меня плакать, смеяться, снова плакать и снова смеяться",

"Очень добрый и с прекрасным актерским составом",

"Если вы ищете вайб старых новогодних мюзиклов, то это прям оно",

"Любые комедии как лекарство. Она о нас, о настоящем..."

Что известно о фильме "Поезд в 31 декабря"

Это должен был быть обычный рейс накануне Нового года. Именно так думал Николай Иванович – проводник вагона. Но судьба распорядилась по-другому. В этот особый день из Киева во Львов отправились пассажиры, и в одном вагоне оказались такие разные, непохожие между собой люди, которые еще не знают, как случай вскоре объединит всех.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

Вместо желанного покоя проводник пытается разрядить напряжение, но даже персонал вагона-ресторана добавляет перца и хаоса. Кажется, поезд почувствовал это напряжение и остановился... в безлюдном поле. В этой экстремальной ситуации пассажиры проявляют свои лучшие черты, ведь свет внутри каждого сильнее любой темноты. Сблизившись, случайные попутчики с большим удовольствием берутся воплощать мечты друг друга.

Не пропустите главную комедию года на экранах вашего города – "Поезд в 31 декабря" уже в кинотеатрах!